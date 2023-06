SOS wedding season: i consigli per essere impeccabili ad un matrimonio e non abbandonare gli abiti nell’armadio

La wedding season è ufficialmente iniziata e scegliere l’abito da cerimonia perfetto per partecipare ad un matrimonio è una sfida non sempre facile, soprattutto per le invitate che vogliono optare per un outfit da sfruttare per diverse situazioni, dalla serata con gli amici al meeting di lavoro.

Dal recente report Year In Review di STILEO, infatti, emerge una forte tendenza che sta caratterizzando tutto il 2023: gli utenti di moda continuano a scegliere capi che possono avere più di una vita e che rendono possibile creare combinazioni creative al passo con i trend del momento, al tempo stesso adattandosi ad una grande varietà di eventi.

In linea con questo trend, STILEO, il più grande aggregatore fashion in Italia con più di 1,9 milioni di articoli provenienti da oltre 8.000 brand e 7 milioni di visite mensili, ha individuato 4 abiti perfetti per queste occasioni, che garantiranno eleganza durante le cerimonie estive ma anche versatilità per gli impegni quotidiani.

Uno slip dress rosso per abbracciare la propria femminilità

Lo slip dress, o abito a sottoveste, si sta confermando sempre di più un capo must-have negli ultimi anni: con le sue linee minimal e lo stile anni Novanta, si dimostra spesso un capo adatto a molte occasioni e a tutte le fisicità.

Il rosso può essere un'ottima opzione per distinguersi e per accogliere la propria dark femenine energy, anche se è sempre bene considerare il dress code e la formalità dell'evento, oppure si possono scegliere tonalità di tendenza come l’oro e tutte le sfumature di rosa. La scelta ideale è un abito a sottoveste morbido e fluente, in perfetto stile con i trend volti a evidenziare la femminilità di chi li indossa.

Quando si tratta di abbinare un abito rosso, la chiave è mantenere gli accessori semplici e sobri. Un paio di tacchi nude o neri e una pochette neutra completeranno l'outfit senza sovrastarlo. Inoltre, è perfetto se abbinato a una collana o degli orecchini d'oro o d'argento per dare un tocco di luce in più al look.

Abiti a portafoglio in perfetto stile parisienne

Si tratta di un grande classico senza tempo, adatto per moltissime body shape e dall’eleganza effortless. In estate è bene scegliere tessuti leggeri e morbidi, perfetti per i matrimoni all'aperto. Gli abiti a portafoglio sono disponibili in un’enorme varietà di stampe e colori, in modo da poter scegliere quale si adatta al proprio stile personale. Per l’estate 2023, i più scelti sono quelli a fantasia floreale e a tinta unita.

Dopo il matrimonio, si può sfruttare il proprio wrap dress con un paio di sandali durante il giorno e poi abbinarlo a una giacca di jeans per una serata informale per un look da perfetta French girl.

Maxi dress per un mood boho chic

Gli abiti maxi sono un'altra opzione estremamente versatile per gli invitati al matrimonio: sono eleganti ma anche comodi e leggeri, e sono disponibili in tantissimi stili, da quelli off-shoulder per chi desidera evocare un’atmosfera bohémien, sbarazzina un po’ anni Settanta, a quelli con lo scollo halter, eleganti e dal sapore retrò, scelto anche da Sofia Richie per il suo chiacchierato matrimonio in pieno stile Old Money. Anche le maniche a sbuffo si confermano una tendenza di questa stagione, ideali per essere sfoggiati per un’occasione romantica.

Una fantastica alternativa all'abito: le jumpsuit

Le jumpsuit sono un'opzione chic e moderna agli abiti e sono perfette per i matrimoni in cui si vuole essere comodi senza rinunciare alla raffinatezza. Quando si tratta di indossare una tuta elegante, la chiave è mantenere la semplicità e lasciare che il capo parli da solo. Per l’estate, si può scegliere un modello con pantaloni a palazzo e optare per le sfumature di tendenza del rosa e del verde. Per un look di classe e attuale, si può abbinare ad uno stile da vera clean girl: capelli raccolti in un elegante updo e un trucco neutro e luminoso.

Una tuta jumpsuit può essere un'aggiunta versatile al guardaroba e può essere indossata per un’enorme varietà di eventi oltre al matrimonio. Dopo la cerimonia, è perfetta abbinata a sneakers e a una borsa a tracolla per una passeggiata in città o a un blazer e tacchi per un evento di lavoro.

