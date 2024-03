Addio capelli unti: lo shampoo secco è la soluzione!

Dall'appuntamento improvviso all'emergenza last minute, lo shampoo secco è l'alleato perfetto per avere una chioma fresca e voluminosa in 5 minuti, senza bisogno di acqua.

Ideale per avere capelli perfetti anche quando non si ha tempo di lavarli e nei momenti critici last minute, lo shampoo secco è in grado di assorbire il sebo in eccesso e le impurità dalla chioma, ma è anche molto utile per creare diversi tipi di acconciatura, grazie alla sua capacità di conferire corpo e volume ai capelli senza bisogno di cotonarli. Inoltre, deve essere applicato sui capelli asciutti ed è molto facile da usare.

Shampoo secco: che cos’è e a cosa serve

Lo shampoo secco è un prodotto cosmetico utilizzato per pulire i capelli senza dover ricorrere all'acqua. Spesso sottovalutato, in realtà lo shampoo secco è un prodotto molto versatile, utile per assorbire il sebo in eccesso e lenire il cuoio capelluto, ma ottimo anche per dare corpo e volume a quasi tutti gli hairstyle, per realizzare delle acconciature perfette e per detergere i capelli donando alla chioma un aspetto pulito e ordinato, sia quando non si ha tempo di lavare i capelli sia quando è necessario allungare il tempo tra un lavaggio e l’altro.

Lo shampoo secco, dunque, non sostituisce lo shampoo, ma è un prodotto molto utile in numerose occasioni, velocissimo da usare e che permette la pulizia del capello nel rispetto dell’ambiente: un alleato di bellezza super efficace, a patto però che lo si usi correttamente e senza eccessi.

Tipologie di shampoo secco e composizione

Lo shampoo secco è disponibile in due forme principali: spray e polvere. Solitamente è composto da ingredienti quali amido, talco ed estratti purificanti che assorbono gli eccessi di sebo e le impurità dalla cute.

Lo shampoo secco è il prodotto ideale da utilizzare tra un lavaggio e l'altro, per prolungare lo styling e far apparire i capelli puliti più a lungo. Inoltre, la sua azione volumizzante risolleva il capello alla radice, aggiungendo volume allo styling.

Come si usa lo shampoo secco

Dopo aver spazzolato i capelli, vaporizza omogeneamente lo shampoo secco a una distanza di circa 20/30 cm esclusivamente sulla cute e sulle radici. A questo punto, massaggia bene il prodotto sulla cute con i polpastrelli, avendo cura di scendere leggermente sulle lunghezze, lascia in posa per circa 2/3 minuti e concludi spazzolando bene i capelli, così da rimuovere ogni residuo.

Il risultato? Capelli perfettamente puliti, profumati e voluminosi, perfetti per un appuntamento last minute, un aperitivo o per la creazione di un'acconciatura elaborata.

I consigli in più

Ecco alcuni consigli in più per un utilizzo ottimale dello shampoo secco:

Non spruzzarlo mai troppo vicino

Per lo shampoo secco in spray, vaporizza il prodotto a una distanza di circa 30 cm, poi scuoti i capelli con le mani o con un getto d'aria fredda. Per lo shampoo secco in polvere, invece, cospargilo vicino al cuoio capelluto per poi strofinarlo con le dita.

Non esagerare con il prodotto

Se usi troppo prodotto rischi di rendere i capelli opachi e scoloriti. Soprattutto se non hai dimestichezza con lo shampoo secco che hai scelto, inizia utilizzando pochissimo prodotto e, se dovesse servire, aggiungilo successivamente.

Non applicarlo su tutta la chioma

Quando utilizzi lo shampoo secco evita le punte, concentrandoti invece sulla cute e sulle radici.

Non usarlo troppo spesso

Cerca di non usare lo shampoo secco più di una volta tra un lavaggio e l’altro. Usarlo troppo spesso, infatti, può essere dannoso per i capelli perché i residui accumulati potrebbero occludere i follicoli piliferi o irritare la cute.