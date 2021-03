Trend danza: perché e come imparare a ballare il rock

Ballare Rock'n'Roll Acrobatico rinforza i muscoli, imparerai a ballare a ritmo, migliorerai il tuo ritmo cardiaco e allevierai lo stress: ecco cos'è e come funziona questa divertente danza di coppia che prevede acrobazie e passi specifici

Il Rock'n'Roll Acrobatico è un genere di danza sportiva competitiva nata negli Stati Uniti nel 1955. Una danza di coppia coreografata, progettata per gare e competizioni sviluppatasi a seguito dell'emergere del tanto amato genere musicale rock. Iniziarono infatti, quasi contemporaneamente, ad essere create delle danze che potessero essere accompagnate da tale tipologia di musica.

La prima di queste fu il famoso Swing (1920 circa). Quest'ultimo fu ulteriormente modificato attorno al 1940 in quanto vi era la necessità di ballare seguendo musiche più veloci e ritmate; e così, poco tempo dopo, fece la sua comparsa lo stile che oggi chiamiamo Boogie-woogie. Quando infine, attorno al 1955 appunto, la musica rock and roll riuscì a diventare famosa più di ogni altra sua concorrente, il Boogie-woogie si trasformò definitivamente in una danza più movimentata e competitiva, l'attuale Rock'n'Roll Acrobatico.

Tecniche e passi base

Il passo base del Rock'n'Roll Acrobatico conta attualmente 6 tempi e presenta il classico Kick Ball Change che consiste, mentre la prima gamba sta calciando, in un trasferimento parziale del peso corporeo sulla punta del piede della seconda; viceversa il secondo calcio sarà dato dalla gamba inizialmente "portante" mentre la gamba "calciante" avrà stavolta il compito di sostenere il corpo (un sorta di "cambio" di gamba come dice il nome stesso).

Ma ciò che caratterizza davvero questo ballo è la particolare calciata: i calci devono essere dati in avanti in maniera secca e decisa, solitamente l'uomo verso l'esterno (partendo con la gamba sinistra) mentre la donna verso l'interno (partendo con la gamba destra).

Categorie e classi

Le categorie del Rock'n'Roll Acrobatico sono codificate da un regolamento internazionale denominato Safety Level emanato dalla WRRC che limita la difficoltà delle acrobazie, determina l'età dei ballerini e regola la durata e il ritmo di ogni sequenza di danza. Attualmente le categorie, facendo riferimento all'età e alla specialità dei componenti, sono le seguenti:

Under 11: il componente più anziano della coppia deve avere un'età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Under 14: il componente più anziano della coppia deve avere un'età compresa tra i 6 e i 14 anni.

Under 17: il componente più anziano della coppia deve avere un'età compresa tra i 6 e i 17 anni.

12/15: il componente più anziano deve avere un'età compresa tra i 12 e i 15 anni.

12/17: il componente più anziano deve avere un'età compresa tra i 12 e i 17 anni.

Over 14: il componente più anziano deve rientrare almeno nel 14º anno di età.

Over 16: il componente più anziano deve rientrare almeno nel 16º anno di età.

Se le categorie, come già detto sopra, fanno riferimento alla specialità e all'età dei ballerini, le classi sono invece strettamente connesse al livello di esperienza ma anche e soprattutto al livello con cui gli atleti praticano questo sport. Attualmente esistono tre nuove tipologie di classe agonistica e una tipologia di classe amatoriale.

I benefici

Tra i diversi benefici riscontrabili dal praticare questa divertente danza ricordiamo che ballare Rock'n'Roll Acrobatico rinforza i muscoli, inoltre imparerai a ballare a ritmo, migliorerai il tuo ritmo cardiaco e allevierai lo stress.