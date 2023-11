7 trucchi per imparare a scegliere un piumone di qualità

Un elemento fondamentale per l’arrivo del freddo è senza dubbio il piumone. Soprattutto per chi vuole abbassare il termostato durante la notte - che significa meno inquinamento, meno costi e un clima migliore per la salute durante il sonno - non vi sono alternative migliori. Un piumone di qualità, infatti, ha la capacità di creare un microclima ideale per conciliare il sonno, è traspirabile e assicura il massimo comfort senza sudare. Ma come facciamo a riconoscere un piumone di qualità?

Gli esperti di Dalfilo, startup innovativa che rivoluziona il settore della biancheria per la casa, rendendo accessibile a tutti prodotti artigianali e italiani di alta qualità, creando un canale diretto artigiano-cliente, ci aiutano a capire come scegliere un piumone di qualità, adatto alle nostre esigenze, tenendo in considerazione 7 fattori fondamentali.

Ecco quindi una lista di consigli utili per imparare a scegliere un piumone di qualità

Imbottitura

Il primo fattore da tenere in conto quando si sceglie un piumone è l’imbottitura. Esistono in commercio diversi tipi di piumone, e a seconda del tipo di imbottitura il prezzo varia. Vi sono quelli con imbottitura sintetica e quelli con imbottitura di piuma. Ovviamente ognuno presenta i propri vantaggi, però l’imbottitura di piuma e piumino d’oca è da preferire per le sue proprietà, che garantiscono una maggiore dispersione dell’umidità e quindi una maggiore traspirabilità. Inoltre le piume assicurano un maggiore comfort, una piacevole morbidezza, e sono in grado di creare un piacevole microclima omogeneo, ideale per conciliare il sonno.

Fodera

La fodera deve essere rigorosamente di tessuto naturale, preferibilmente in cotone organico 100% naturale. In questo modo si possono evitare problemi di allergie, e si assicura una buona traspirabilità durante il sonno. Inoltre il cotone non presenta controindicazioni al lavaggio, altro punto a favore di una fodera in questo materiale. Inoltre è importante che il rivestimento sia antipiuma con rifiniture resistenti, così da impedire la fuoriuscita di piume che porterebbe a una perdita in termini di performance del piumone.

Dimensioni

Le dimensioni di un piumone vanno scelte in base alla dimensione del proprio letto. Per assicurare un sonno tranquillo è bene prediligere un piumone che abbia un margine di almeno 30 cm per lato. Se sono 50 cm ancora meglio. Non c’è niente di più fastidioso che rimanere scoperti durante la notte, soprattutto se si condivide un letto matrimoniale, dove oltre alla dimensione del piumone, entra in gioco anche il movimento dell’altra persona: meglio correre ai ripari fin da subito lasciando un ampio margine.

Lavorazione

La qualità di un piumone è data anche dalla lavorazione e dalle modalità di produzione. Scegliere un prodotto artigianale, lavorato da mani esperte piuttosto che uno prodotto in modo seriale, fa la differenza. Soprattutto a lungo termine, quando uso e lavaggi metteranno a dura prova la resistenza del prodotto.

Certificazioni

Le certificazioni sono un elemento molto importante quando si tratta di prodotti che stanno a contatto costante con la nostra pelle. Ad esempio, per i piumoni è fondamentale assicurarsi che siano in possesso del certificato OEKO TEX per garantire sicurezza a grandi e piccini. In questo modo l’azienda produttrice garantisce l’idoneità dei suoi prodotti e una produzione ecosostenibile nei confronti dell’ambiente e sicura per gli esseri umani.

Lavaggio e cura

Anche il lavaggio del piumone ha un peso rilevante in fase d’acquisto. Ad esempio, il fatto di poterlo lavare in lavatrice è decisamente un plus, perché evita i costi di lavanderia. Così come poterlo asciugare in asciugatrice. In generale per questo tipo di prodotto con rivestimento in piuma, si raccomanda di non non lavare oltre i 30°,non centrifugare e non strizzare, usare solo saponi neutri, evitare l’esposizione ai raggi solari, e utilizzare l’asciugatrice per vaporizzare l’imbottitura. Si raccomanda, a fine stagione, di riporre il piumone in un sacchetto isolante, così da proteggerlo dalla polvere durante la stagione calda.

Antibatterico e antiacaro

Acari e batteri sono i nemici numero uno di lenzuola e materassi. Per evitare la loro proliferazione interna nel piumone, è importante che l’imbottitura sia in piume, perché permette un maggiore filtraggio che ostacola la creazione di ambienti umidi (notoriamente apprezzati da acari e batteri). Infine vi sono piumoni a cui viene fatto un trattamento specifico antiacaro, pensato appositamente per chi soffre di allergie.