10 idee per creare un’atmosfera rilassante in camera da letto

Ogni anno il cambio dell’ora rappresenta un grande cambio a cui corpo e mente devono adattarsi. La camera da letto ricopre un ruolo fondamentale nella qualità del sonno e del riposo, fondamentali per la nostra concentrazione e per il nostro umore.

Proprio per questo, gli esperti di Dalfilo, startup innovativa che rivoluziona il settore della biancheria per la casa, rendendo accessibile a tutti prodotti artigianali e italiani di alta qualità, hanno selezionato una serie di consigli per rendere la camera da letto più rilassante e affrontare il cambio dell’ora con lo spirito giusto. Ecco quali sono!

1. Less is more

Liberare lo spazio dal superfluo, è la prima regola per creare un ambiente rilassante, e non solo in camera da letto. Eliminare tutto ciò che non è fondamentale aiuta la mente a rilassarsi, il che è fondamentale quando andiamo a dormire, soprattutto se il nostro ritmo è alterato dal cambio dell’ora.

2. Colori

I colori hanno un ruolo fondamentale nella zona notte. Si consigliano colori neutri, per un buon riposo e per creare un ambiente equilibrato, come ad esempio i toni del beige, crema, avorio, grigi, marroni. Vanno bene anche i colori pastello, magari rosa, verde o giallo, sempre molto tenui. Il blu è il colore del relax, il colore del cielo e del mare, per questo è sempre indicato per rilassare la psiche e conciliare il sonno. La cromoterapia ci insegna che la scelta dei colori non va mai lasciata al caso: soprattutto in camera da letto.

3. Elementi naturali

Per quanto riguarda l’arredo e la decorazione, bisogna sempre avere uno sguardo rivolto alla natura, sia per quanto riguarda i colori che i materiali. Il legno, ad esempio, è un elemento rilassante, che apporta una sensazione di pace e tranquillità. Possiamo inserire dettagli in legno, comodini, mensole, oppure una cassapanca ai piedi del letto.

4. Materiale della biancheria

È fondamentale che il corpo sia sempre a contatto con fibre naturali, come il cotone, per garantire un riposo di qualità. Altro punto importante per un riposo di qualità, è optare per tessuti traspiranti. I tessuti traspiranti permettono una maggiore circolazione dell’aria, favorendo una minore concentrazione di umidità e riducendo di conseguenza la sudorazione. Il cotone è senza dubbio uno dei tessuti traspiranti per eccellenza. Nelle sue versioni percalle e raso, a seconda della lavorazione, presenta differenti vantaggi. Il raso ha una texture vellutata che accarezza la pelle, ideale per le bruciature estive e per la pelle sensibile, mentre il percalle, ideale per la sua versatilità, è altamente traspirante, termoregolatore e leggero sulla pelle (lascia respirare il corpo e crea un microclima perfetto per qualsiasi stagione).

5. Illuminazione

L’illuminazione in camera da letto è importantissima per un buon riposo. Per una questione energetica, è bene che il sole entri in camera da letto, e che durante le ore di luce del giorno, la stanza sia illuminata naturalmente, sfruttando i raggi solari. Inoltre è meglio posizionare dei punti luce regolabili in grado di creare un’illuminazione soffusa, piuttosto che il lampadario sopra al letto. Anche la scelta delle lampadine è fondamentale, prediligendo quelle dai toni caldi. Si possono utilizzare anche le candele, sempre facendo attenzione a spegnere tutto prima di addormentarsi.

6. Piante

Ci sono teorie che bandiscono le piante dalla camera da letto, ma in realtà si tratta di un falso mito, o meglio di una generalizzazione. Vi sono varie specie di piante che sono adatte alla zona notte, proprio grazie alle loro proprietà. Ad esempio l’Aloe, che stimola il sonno e ne migliora la qualità, elimina agenti tossici presenti nell’aria, come formaldeide e xilene, e in base all’aspetto delle sue foglie indica lo stato dell’aria: se notiamo la presenza di macchie marroni significa che l’aria è inquinata. Oppure la Sansevieria, perfetta per tutti coloro che non hanno un pollice verde, ha il potere di assorbire l’umidità presente nell’ambiente, oltre ad assorbire l’inquinamento elettronico, contrasta la formaldeide. Un altro grande classico è il pothos, pianta rampicante che si adatta ai diversi ambienti, non necessita luce solare diretta, e purifica l’aria eliminando le tossine.

7. Umidità e temperatura

In camera da letto l’umidità deve mantenersi tra il 30% e il 60%.Questo perché un ambiente eccessivamente umido può favorire la formazione di muffe, acari e conseguenti disturbi broncopolmonari, mentre uno troppo secco può facilitare tosse e malattie respiratorie. Per quanto riguarda la temperatura, si raccomanda di mantenere delle temperature non elevate. È meglio un buon piumino di qualità, piuttosto che lasciare il riscaldamento acceso di notte. La temperatura ideale è di 18° C, perché aiuta a conciliare il sonno senza difficoltà.

8. Aromaterapia

È un vero e proprio toccasana per tutti coloro che hanno difficoltà a dormire. Per prendere sonno con facilità, circondati da profumi inebrianti, si raccomanda di provare gli oli essenziali di lavanda, camomilla, melissa, bergamotto, gelsomino e menta. Le modalità possono essere diverse, ad esempio mettere una o due gocce di olio sul cuscino, oppure utilizzare un diffusore. Il piacere di questo piccolo gesto è immenso.

9. No alla tecnologia

Siamo esposti durante tutto il giorno a stimoli continui, di suoni e notifiche, che spesso ci distraggono e rallentano ciò che stiamo facendo, compromettendone anche la qualità. Se nemmeno quando la giornata è finita riusciamo a prendere le distanze da smartphone, tablet, TV e qualsiasi tipo di dispositivo elettronico, la nostra mente continuerà a mantenersi attiva e non troverà mai un momento per riposare. A letto meglio un buon libro e musica rilassante.

10. Circondarsi di ciò che si ama

Che si tratti di libri, dischi, immagini, ciò che conta è che il nostro spazio sia nostro e ci faccia sentire accompagnati nel momento in cui andiamo a dormire. Non c’è bisogno di caricare l’ambiente con grandi quantità di oggetti, anzi, bastano pochi elementi che ci facciano sentire questo spazio nostro.