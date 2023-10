Una semplice TAC può monitorare l'invecchiamento del sistema immunitario

Il sistema immunitario ha il compito di difendere l'organismo dall’attacco di patogeni che possono causare infezioni. E’ costituito da un insieme di organi e cellule altamente specializzate che si trovano sparse in diverse zone del corpo e comunicano tra di loro attraverso i vasi linfatici (canali che trasportano la linfa ai linfonodi e poi di nuovo alle vene). Quando il sistema immunitario funziona male può succedere che cellule o tessuti del corpo vengano scambiati per estranei ed attaccati. Questo accade ad esempio in caso di malattie autoimmuni, disturbi da immunodeficienza o reazioni allergiche scatenate dai pollini o da alcuni alimenti. Il sistema immunitario non ha sempre la stessa efficienza nel corso della vita, ma con l’invecchiamento fisiologico del corpo riduce la sua capacità di identificare i microrganismi estranei. Più si invecchia, più le difese immunitarie hanno difficoltà a proteggerci dagli attacchi dei patogeni, rendendoci più vulnerabili alle malattie e al cancro, e meno reattivi ai vaccini.

Ora un nuovo studio dell’Università di Linköping (Svezia) ha scoperto che una semplice TAC (tomografia computerizzata) del torace può monitorare l’invecchiamento del sistema immunitario. L'esame, secondo i ricercatori, consente di monitorare il funzionamento del timo, un piccolo organo, trascurato dai controlli medici sino ad ora, situato nella parte superiore del torace che garantisce la corretta maturazione dei Linfonciti T (cellule immunitarie che svolgono un ruolo fondamentale nel sistema immunitario). La scoperta fornisce non solo nuove conoscenze sul timo, ma fa luce anche su come lo stile vita ed altri fattori influiscano sull’invecchiamento precoce del sistema immunitario. La ricerca è stata pubblicata su Immunity & Aging.

Cos’è il timo e a cosa serve

Il timo è una ghiandola collocata nel torace, davanti alla trachea, che ha la funzione principale di garantire la maturazione dei linfociti T, un tipo di globuli bianchi che svolgono un ruolo di fondamentale all'interno del sistema immunitario. Fino alla pubertà continua a crescere svolgendo un'intensa attività, dopodiché, per effetto degli ormoni sessuali, diventa più piccolo e meno attivo, e alla fine viene sostituito dal grasso. Un processo noto come "degenerazione grassa". Pertanto sino ad ora è stato generalmente considerato non importante nella vita adulta. Questo punto di vista è stato tuttavia messo in discussione in alcuni studi di ricerca minori, principalmente su animali, che mostrano come avere un timo attivo da adulto può essere un vantaggio e fornire una maggiore resistenza contro le malattie infettive e il cancro. Finora solo pochissimi studi hanno esaminato il timo negli adulti.

Lo studio svedese

Per indagare meglio il ruolo del timo nel sistema immunitario, i ricercatori dell'Università di Linköping hanno esaminato la sua funzionalità attraverso una serie di TAC del torace effettuate ad oltre 1.000 svedesi di età compresa tra 50 e 64 anni, che hanno partecipato all’ampio studio SCAPIS (che studia le malattie cardiovascolari e le malattia polmonare ostruttiva cronica). L'analisi dei referti ha considerato anche dati come la dieta e l'attività fisica, nonché i test sierologici volti a rilevare i livelli di anticorpi nel sangue dei partecipanti.

La TAC mostra l’invecchiamento del sistema immunitario

I risultati hanno mostrato che i soggetti con degenerazione grassa del timo, come mostrato dalla TAC, avevano anche una minore rigenerazione delle cellule T, un indicatore dell’invecchiamento del sistema immunitario. "Questa associazione con la rigenerazione delle cellule T è interessante - ha spiegato Lena Jonasson, un'altra delle autrici dello studio -. Ciò indica che quello che vediamo nelle TAC non è solo un'immagine, ma riflette anche la funzionalità del timo", ha spiegato Lena Jonasson, un'altra delle autrici dello studio.

"Sino ad ora noi medici - ha aggiunto Mårten Sandstedt - non abbiamo considerato importante esaminare la funzionalità del timo, sebbene bastasse effettuare una semplice TAC al torace. Ora abbiamo capito che questa ghiandola può effettivamente fornire molte informazioni preziose da cui trarre beneficio e su cui imparare di più".

I fattori che causano l’invecchiamento del sistema immunitario

Non solo l’avanzare dell’età, i ricercatori hanno scoperto che anche altri fattori, come il sesso e lo stile di vita influenzano la funzionalità del timo. In 6 partecipanti su 10 hanno osservato una degenerazione grassa completa del timo, che era molto più comune negli uomini rispetto alle donne, e nelle persone con obesità addominale. "Ciò suggerisce - ha affermato a affermato Sandstedt - che anche lo stile di vita e l’alimentazione contano. Un basso apporto di fibre in particolare è stato associato alla degenerazione grassa del timo".

I risultati dello studio suggeriscono in definitiva che comprendere fattori esterni come lo stile di vita e l’alimentazione potrebbe essere la chiave per controllare l'invecchiamento del nostro sistema immunitario. "Non puoi fare nulla riguardo all’avanzare dell’età e al tuo sesso - ha concluso Jonasson - ma puoi modificare fattori legati al tuo stile di vita per rallentate l’invecchiamento del tuo sistema immunitario".

In arrivo uno studio più ampio

Saranno necessarie ulteriori ricerche prima di capire se l'aspetto del timo, e quindi dell’invecchiamento delle difese immunitarie, avrà qualche implicazione per la nostra salute. Intanto, i ricercatori sono già a lavoro con un nuovo studio di follow-up che ha coinvolto tutti i 5.000 partecipanti allo SCAPIS Linköping per vedere se le immagini delle TAC del timo possono fornire informazioni anche sul rischio futuro di malattia.