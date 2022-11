I passeggini per muoverti in libertà con i piccoli

Avere un bambino piccolo è una gioia, oltre ad avere l’indispensabile in camera, come lettini, sedia a dondolo, fasciatoi, bisogna pensare anche al momento in cui si vuole andare a passeggio con loro o affrontare un viaggio. Oltre ai seggiolini che ormai sono obbligatori, anche il passeggino può diventare un valido aiuto quando si va in vacanza.

I modelli nel corso del tempo sono diventati sempre più leggeri e possono entrare alla perfezione all’interno delle macchine o degli aerei. Facili da chiudere anche con una sola mano, rendono ogni viaggio sicuro e piacevole.

Ecco i modelli leggeri, funzionali ed eleganti.

Passeggino Chicco

Il modello Ohlalà della Chicco è un passeggino ultraleggero che pesa 4 kg, grazie al telaio in alluminio. Facile da utilizzare, si ripiega a libro e occupa poco spazio una volta chiuso, perfetto per essere conservato all’interno del bagagliaio di qualsiasi macchina. Ideale da portare con te anche per piccoli spostamenti, il passeggino una volta chiuso rimane comodamente in piedi e può essere trascinato con una sola mano grazie alle ruote piroettanti che si muovono a 360° e possono essere bloccate con il freno di sicurezza. Omologato fino a 15 kg, è perfetto per i piccoli da 0 a 3 anni. Lo schienale reclinabile e la seduta imbottita, permettono di sostenere i bambini facilmente, mentre il poggia gambe è regolabile in due posizioni, per accompagnarlo durante la crescita, infine, il rivestimento sfoderabile permette il lavaggio anche a casa e averlo sempre pulito.

Pro. Occupa poco spazio nel bagagliaio.

Contro. Lo schienale rimane sempre un po' reclinato.

Passeggino Brevi

Il passeggino leggero della Brevi pesa poco più di 6 kg grazie al telaio in alluminio con chiusura rapida a libro. Perfetto per lunghe passeggiate, lo schienale reclinabile fino alla posizione nanna, grazie ad un pratico sistema di regolazione permette al piccolo di stare sempre comodo. Ogni passeggiata sarà sicura e confortevole con le cinture dotate di chiusura a 5 punti di sicurezza e spallacci imbottiti. La seduta larga 36 cm e alta 49 cm da terra permette al bimbo di viaggiare comodamente in ogni momento, adatto anche nei giorni di pioggia, le capote a 4 falde con regolazione multipla protegge il bambino dal sole o dall'acqua. La pedana disponibile in 2 posizioni e il cestello portaoggetti omologato, accompagnano il bambino durante la crescita.

Passeggino Hauck

Il passeggino a tre ruote è leggero e facile da maneggiare: con una sola mano si chiude per essere conservato in auto senza ingombro. La ruota anteriore piroettante rende il modello agile e ottimo per le zone strette e affollate, una volta fermi può essere bloccato facilmente. Per gli amanti della natura, le ruote grandi dotate di sospensione permettono di passeggiare in campagna o su terreni scoscesi, quando il piccolo ha voglia di dormire, in un attimo è possibile reclinare lo schienale in modalità nanna. Il rivestimento in rete è pensato per la stagione più calda e per far stare il bimbo sempre asciutto e pulito, mentre la capote con una finestrella trasparente, consente di tenerlo sotto controllo anche mentre cammini. Il modello è completato da un maniglione unito dotato di un vassoio così da avere sempre a portata di mano le chiavi, il cellulare o il biberon. Adatto dalla nascita accompagnerà il piccolo fino ai 4 anni o 25 kg.

Pro. Il passeggino è agile su ogni tipo di terreno.

Contro. Per alcuni clienti la cappotina è troppo fine.

Passeggino Besrey

Passeggiare in totale sicurezza con i piccoli è fondamentale e grazie a questo passeggino con doppi freni collegati e posizionati nella ruota posteriore è tutto più semplice, il modello perfetto per chi ha i gemelli, è ultraleggero e ed è ideale per due bambini fino a 15 kg. Con la cintura di sicurezza regolabile in 5 punti, il piccolo viaggerà in modo confortevole grazie anche alle ruote anteriori bloccabili e dotate di rotazione a 360°. Il tettuccio permette di sfruttare il passeggino ad ogni ora del giorno, anche grazie allo spazioso vano portaoggetti per avere con te tutto l’indispensabile.

Pro. Il passeggino è robusto e resistente.

Contro. Per alcuni utenti la seduta anteriore non è sufficientemente imbottita.

Passeggino Hauck Sport

Il modello è ideale per genitori smart che non vedono l’ora di viaggiare o fare lunghe passeggiate in compagnia dei piccoli, ma è perfetto anche per un utilizzo quotidiano. Leggero e facile da chiudere, il piccolo si sentirà sempre a suo agio all’interno del passeggino con seduta imbottita. Pensato per il benessere del bambino, sia lo schienale che il poggiapiedi possono essere regolati nella posizione nanna, per camminare facilmente tra le strade cittadine, le ruote piroettanti dotate di blocco sono agili e permettono di muoversi con facilità. Il cesto grande e spazioso è realizzato in tessuto in rete e consente di avere a portata di mano tutto ciò di cui avete bisogno per il bambino.

Pro. Le ruote con sospensioni sono confortevoli.

Contro. Lo schienale non è sfoderabile.

Passeggino GB Gold

Chi viaggia spesso, non può fare a meno di questo modello, estremamente piccolo e compatto, si trasforma in un pratico bagaglio a mano in aereo o treno grazie alla chiusura 3D che permette di ripiegarlo con pochi gesti e raggiungere le dimension di una borsa. Il telaio in alluminio resistente e leggero, viene completato dal sistema di ancoraggio a 5 punti e funzione anti-sbloccaggio: in questo modo il bambino non potrà aprire autonomamente le cinture quando è in movimento. La capotta a forma di tettoia può essere completamente abbassata quando non c’è il sole mentre tirata su quando i raggi sono insistenti o piove perché è realizzata in tessuto idrorepellente.

Pro. Molto compatto e facile da chiudere.

Contro. Lo schienale non è reclinabile.

Come scegliere il passeggino giusto

Passeggiare e stare all’aperto in compagnia dei bambini deve essere affrontato con il massimo del comfort e i passeggini leggeri sono la scelta ideale. Per avere quello giusto bisogna fare attenzione e valutare ogni caratteristica:

Schienale : deve essere reclinabile in 2 o 3 posizioni e avere bretelle per tenere legato il bambino

: deve essere reclinabile in 2 o 3 posizioni e avere bretelle per tenere legato il bambino Materiale : il telaio e i tessuti sono realizzati con materiali resistenti e nello stesso tempo devono essere comodi per il bambino, inoltre, meglio tessuti sfoderabili per poterli lavare facilmente

: il telaio e i tessuti sono realizzati con materiali resistenti e nello stesso tempo devono essere comodi per il bambino, inoltre, meglio tessuti sfoderabili per poterli lavare facilmente Dimensioni : queste includono l'ingombro sia quando è aperto che quando è chiuso perché il passeggino deve entrare comodamente nel portabagagli

: queste includono l'ingombro sia quando è aperto che quando è chiuso perché il passeggino deve entrare comodamente nel portabagagli Leggerezza : un passeggino deve essere leggero e maneggevole per poterlo utilizzare anche con una sola mano

: un passeggino deve essere leggero e maneggevole per poterlo utilizzare anche con una sola mano Praticità : il meccanismo di chiusura e apertura deve essere semplice e facile da utilizzare

: il meccanismo di chiusura e apertura deve essere semplice e facile da utilizzare Manici : meglio se sono regolabili in base all’altezza di chi conduce il passeggino

: meglio se sono regolabili in base all’altezza di chi conduce il passeggino Poggiapiedi : è un elemento da avere assolutamente nel passeggino per assicurare la massima comodità al piccolo

: è un elemento da avere assolutamente nel passeggino per assicurare la massima comodità al piccolo Ruote: devono essere delle giuste dimensioni e pensate per affrontare facilmente le curve

Tipologie di passeggini

Esistono differenti tipologie di passeggino ognuno con una caratteristica differente: