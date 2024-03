Amazon.it partecipa alle nuove iniziative digitali introdotte dal Ministero della Cultura, la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito, offrendo la possibilità ai giovani adulti che presentano i requisiti ministeriali richiesti di utilizzarle per acquistare libri, CD e vinili, eBooks Kindle, DVD, Blu-ray e tutto ciò che può contribuire alla loro formazione e arricchimento culturale. I prodotti sono disponibili all’interno del catalogo dedicato amazon.it/giovaniemerito

Le Carte Cultura Giovani e Merito prevedono un contributo di 500€ ciascuna. Per richiederle, tutti i beneficiari che rispondono ai requisiti necessari devono registrarsi con il proprio SPID o CIE sul sito cartegiovani.cultura.gov.it entro il 30 giugno 2024. Una volta ottenuti i Buoni Ministeriali, sarà possibile convertirli, tramite il proprio account Amazon.it, in Codici Amazon da utilizzare entro il 31 dicembre 2024 per acquisti personali di prodotti idonei, venduti e spediti da Amazon.

Come utilizzare la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito su Amazon.it

I giovani adulti che rispondono ai requisiti, già registrati su cartegiovani.cultura.gov.it con la propria identità digitale, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica), possono richiedere le Carte sui siti ministeriali dedicati entro il 30 giugno 2024. Per utilizzare la Carta Cultura Giovani o la Carta del Merito su Amazon.it basterà creare un Buono Ministeriale pari all’importo esatto dei prodotti idonei che si desidera acquistare (disponibili all’interno del catalogo amazon.it/giovaniemerito) su cartegiovani.cultura.gov.it.

Una volta ottenuto, il titolare della Carta lo potrà convertire in Codice Amazon tramite il proprio account Amazon.it e utilizzarlo per acquisti personali di prodotti venduti e spediti da Amazon facenti parte del catalogo delle Carte. Al momento della conversione, il relativo ammontare verrà scalato dal credito Carta Cultura Giovani o Carta Merito.

Qualora non si volesse più utilizzare il Codice Amazon, è sempre possibile chiederne la riconversione sul saldo Carta Cultura Giovani o Carta del Merito compilando il relativo modulo di riconversione.

Per maggiori informazioni visitare il sito amazon.cartegiovaniemerito.it.

