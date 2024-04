Onyx BOOX Note air3: taccuino digitale con tecnologia E Ink

ONYX International ha ampliato la propria offerta di tablet E Ink con il nuovo BOOX Note air3, un taccuino digitale progettato per prendere appunti e ottimo anche per la lettura di ebook. La serie Note air3 offre così agli utenti la scelta tra due modelli: il nuovo Note air3 e il Note air3 C, dotati rispettivamente di uno schermo con inchiostro elettronico monocromatico e a colori.

Scendendo nel dettaglio, il BOOX Note air3 vanta un display E Ink Carta 1200 da 10,3”, con una densità pari a 227PPI, e supporto a 17 formati di ebook.

Inoltre, come per gli altri modelli della serie Note, anche BOOX Note air3 presenta una pellicola simile alla carta, replicando la sensazione tattile della penna sulla carta e rendendo l'esperienza di scrittura più realistica.

Offre, inoltre, strumenti completi come la ricerca per parola chiave per trovare istantaneamente note rilevanti e la possibilità di convertire le note scritte a mano in testo modificabile. Citiamo anche la funzione Smart Scribe che permette di aggiungere ai libri note scritte a mano, evidenziare e sottolineare testi.

BOOX Note air3 vanta anche un design sottile con uno spessore di soli 5,8 mm ed uno chassis in alluminio.

Infine il sistema operativo Android 12 di BOOX Note air3 offre accesso a numerose app per appunti e lettura di ebook.

Disponibilità e prezzo

BOOX Note air3 è disponibile sullo store ufficiale euroshop.boox.com e su Amazon al prezzo di listino di 449 euro con il pennino Pen Plus incluso.

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.