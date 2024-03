La recensione del nuovo robot ECOVACS: la rivoluzione della pulizia dei pavimenti è arrivata!

Ecovacs, leader mondiale nella robotica domestica, ha appena lanciato la nuova serie Deebot T30, che include i modelli Deebot T30 Omni e Deebot T30 Pro Omni. Questi robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione sono progettati per ridefinire la pulizia dei pavimenti, offrendo risultati impareggiabili e un'esperienza di utilizzo senza precedenti.

Sappiamo bene quanto sia difficile tenere casa pulita, soprattutto in presenza di animali domestici e bambini. Abbiamo quindi testato il nuovo robot per le pulizie Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: un nuovo modello che promette di pulire efficacemente tutta casa, aspirando polvere e sporcizia e lavando a fondo i pavimenti. Inoltre, grazie alla stazione di ricarica e pulizia, il nuovo robot per le pulizie di Ecovacs si svuota da solo dalla polvere, si ricarica di acqua pulita per i pavimenti e si pulisce da solo, lavando e asciugando i pannetti per la pulizia.

Ma fa davvero quello che promette? E vale la pena affrontare questa spesa? Scopriamolo insieme.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs: le funzioni

Ecovacs Robotics ha nuovamente superato sé stessa con il lancio della serie Deebot T30, portando la pulizia dei pavimenti a nuovi livelli di perfezione e comodità. Tra i modelli della gamma, il Deebot T30 Pro Omni si distingue come un vero e proprio campione della pulizia domestica, offrendo prestazioni impeccabili ed efficienza senza pari.

L'elemento che più colpisce è la tecnologia TruEdge™, una rivoluzionaria tecnologia di pulizia adattiva che permette al Deebot T30 Pro Omni di raggiungere gli angoli più difficili, come i bordi, gli angoli e i contorni dei mobili, con una precisione sorprendente. Addio ai residui di sporco trascurati: grazie ai mop estensibili e retrattili, al design completamente estensibile e agli algoritmi 3D avanzati, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti pulisce ogni centimetro della tua casa con precisione millimetrica!

Inoltre, il potente motore ad alta velocità da 11.000 Pa del robot assicura un'aspirazione impeccabile di qualsiasi tipo di sporco. I mop si sollevano automaticamente quando il robot incontra un tappeto o torna alla stazione di ricarica, evitando di danneggiarlo e di sporcare il pavimento. Infine, la funzione di pulizia ad umidità attiva mantiene i mop costantemente inumiditi, garantendo una pulizia senza macchie o striature.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs: un controllo facile e intuitivo

Un’altra funzione molto interessante di questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è la tecnologia ZeroTangle™ Brush, che combina una spazzola a rullo a forma di V con due file di denti a pettine che impediscono ai capelli di aggrovigliarsi. La spazzola scivola senza sforzo su qualsiasi superficie, raccogliendo peli e capelli e garantendo una pulizia accurata, così da non dover pulire manualmente le spazzole del robot.

Inoltre, avviare la pulizia è semplicissimo! Basta un tocco delicato sul paraurti del robot con il piede. In alternativa, puoi utilizzare l'app Ecovacs, compatibile con widget e Apple Smartwatch, molto intuitiva, completa e facilissima da usare e personalizzare. Ma non è tutto: il Deebot T30 Pro Omni è compatibile anche con il controllo vocale Yiko e con gli assistenti vocali Google Home e Alexa.

Infine, non possiamo non menzionare il design elegante di questo nuovo robot. La Mini Stazione Omni, poi, è un concentrato di stile ed efficienza: è bella da vedere e, grazie alle sue funzioni automatiche, rende la pulizia dei pavimenti un vero gioco da ragazzi! La stazione, infatti, svuota automaticamente il contenitore del robot della polvere, lava e asciuga i mop e si pulisce da sola.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs: la nostra opinione e il prezzo

Ma quindi, vale davvero la pena acquistare questo robot aspirapolvere e lavapavimenti? Per noi la risposta è: assolutamente sì!

Utilizzando già un modello più basilare di Ecovacs Deebot T30 Pro Omni abbiamo potuta notare la differenza abissale. Grazie alle funzioni (incredibilmente efficienti!) di auto pulizia e auto svuotamento, il robot richiede una manutenzione più che minimale. Inoltre, l’app è facilissima da usare e permette il 100% di personalizzazione, sia per quanto riguarda le funzioni di pulizia che i tempi, le zone da pulire e via dicendo. In questo modo, tu potrai anche dimenticare di pulire casa, perché sarà il Deebot T30 Pro Omni a occuparsene!

I modelli Deebot T30 Omni e Deebot T30 Pro Omni saranno disponibili dal 10 aprile 2024 su Amazon, nel negozio web Ecovacs e presso tutti i rivenditori. Il Deebot T30 Omni avrà un prezzo di € 899, mentre il Deebot T30 Pro Omni sarà disponibile a € 999.

Attenzione però! Il Deebot T30 Pro Omni può essere preordinato con uno sconto di 100 euro a partire dal 20 marzo.

