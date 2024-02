TP-Link: arriva il Wi-Fi 7

TP-Link ha presentato la nuova gamma di dispositivi con tecnologia Wi-Fi 7.

Il Wi-Fi 7 è l'ultima generazione dello standard Wi-Fi, noto anche come IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT). Opera sulle bande di 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz e può fornire velocità 4,8 volte più rapide rispetto al Wi-Fi 6 e 13 volte maggiori rispetto al Wi-Fi 5.

La nuova gamma di TP-Link vede la presenza delle soluzioni Deco Mesh Wi-Fi, dei router Archer e dei performanti router high-end per il gaming, oltre al primo adattatore di rete al mondo Wi-Fi 7.

Le soluzioni Mesh

Le soluzioni Mesh Deco consentono di allestire una rete Wi-Fi in tutta la casa, indipendentemente dalle sue dimensioni o dal tipo di accesso a Internet, con un’esperienza di connessione senza interruzioni. I prodotti della serie Deco estendono la copertura anche agli spazi esterni come piscine e giardini, rendendolo una scelta ideale per appartamenti, ville e proprietà di grandi dimensioni.

TP-Link ha presentato una vasta gamma di prodotti Wi-Fi 7, tra cui Deco BE95, Deco BE63, Deco BE65-5G, Deco BE65-PoE, Deco BE25-Outdoor e altri ancora.

I dispositivi della gamma Deco sono progettati per sfruttare tutte le innovazioni dello standard Wi-Fi 7, inclusa la banda da 6 GHz che elimina le interferenze create dai dispositivi di vecchia generazione. Inoltre i tre canali aggiuntivi a 320 MHz consentono più trasmissioni simultanee alla massima velocità possibile.

In generale, i miglioramenti introdotti permettono agli utenti di usufruire di connessioni Wi-Fi ad alta velocità, a bassa latenza e stabili per ogni dispositivo.

Il sistema Mesh Wi-Fi 7 top di gamma, Deco BE95, offre velocità combinate fino a 33 Gbps su 16 stream e 4 bande. Inoltre la tecnologia “AI-Roaming integrata" mantiene una connessione ottimale mentre ci sposta fra una stanza e l’altra, consentendo uno streaming senza interruzioni alla massima velocità possibile.

Router Wi-Fi 7 e adattatore di rete

Sono ben 6 nuovi router Wi-Fi 7 presentati da TP-Link. Tra le proposte più interessanti ci sono Archer BE900, un router con velocità quad-stream di 24,4 Gbps, e Archer GE800, il primo router da gaming Wi-Fi 7 di TP-Link, che raggiunge la ragguardevole velocità di trasmissione di 19 Gbps.

Infine il primo adattatore di rete Wi-Fi 7 tri-band al mondo. Si tratta del modello Archer TBE550E che consente di integrare in ogni PC la più recente tecnologia wireless, per un’alta velocità di trasferimento dati, bassa latenza e maggiore affidabilità in ambienti di rete affollati.

