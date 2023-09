Romanzi in uscita a settembre: i titoli più appassionanti da leggere questo mese

Il mese di settembre è ricco di novità per quanto riguarda il mondo letterario. In libreria ci aspettano tantissimi romanzi sia italiani che stranieri: alcuni tra gli scrittori sono piacevoli ritorni, altri gradite scoperte, in ogni caso il divertimento è assicurato. Pronti a scoprire i romanzi da avere nella vostra libreria?

La cerimonia dell’addio di Roberto Cotroneo

Roberto Cotroneo ci ha abituato a diversi generi letterari e il suo nuovo libro è una sintesi di tutta la sua bravura. In una provincia italiana come tante altre ci sono Anna e Amos, sono innamoratissimi, hanno due figlie, e hanno aperto una libreria per coltivare la loro passione. In una tranquilla domenica mentre stanno facendo colazione Amos ha improvvisamente un vuoto di memoria, non ricorda nulla, neanche di avere dei figli, ma nel giro di pochi minuti ritorna in sé. Decidono di consultare uno specialista a Roma e mentre sono nella capitale Amos esce da solo per una passeggiata, ma non farà più ritorno a casa. Anna inizia a farsi mille domande, si chiede se ha avuto un’altra amnesia, se ha deciso di abbandonare lei e le bambine. Va avanti così per anni, vivendo e crescendo le figlie in un tempo sospeso fino a quando gli amici decidono di rivelarle un segreto che hanno custodito a lungo.

Il capo di Francesco Pacifico

Il libro di Francesco Pacifico è un romanzo originale, divertente e inquietante allo stesso tempo. Lo scrittore attraverso Gaia indaga come sta cambiando il modo in cui ci rapportiamo al lavoro. Si tratta di una ragazza ha subito un abuso sul lavoro e durante una passeggiata notturna racconta la sua storia a Francesco. Gaia lavora da alcuni anni per una grossa istituzione culturale romana e il suo capo la invita a una settimana di team building. Dopo aver salutato la sua compagna, parte per il Sud Tirolo convinta di trovare i suoi colleghi, ma appena arrivata non trova nessuno. L’unica persona che incontra è un uomo all’interno dello chalet che le è stato assegnato. Gaia pensa a un malinteso, prova a chiamare il suo capo che non le risponde e la situazione nei giorni successivi si rivelerà ancora più surreale.

Eravamo immortali di Marco Cassardo

Stefano e Nando sono due amici e promesse del ciclismo, un sogno che li accompagnerà per sempre nel corso della loro vita. Attraverso la loro storia di crescita e maturazione, riviviamo tutti gli eventi storici cha hanno accompagnato il nostro paese come la ritirata della Russia nel 1943, le lotte operaie alla Fiat e le rivolte giovanili. I due grazie alla loro amicizia se la vedranno con lotte, amori e responsabilità fino a quando si troveranno ad affrontare il vero senso della loro amicizia.

Polveri sottili di Gianluca Nativo

Nel nuovo libro Gianluca Nativo trasporta il lettore all’interno di un amore giovanile, che come tutti gli amori di questo tipo deve affrontare lo scontro con l’età adulta. Eugenio e Michelangelo hanno vent’anni e si incontrano per la prima volta nel quartiere universitario di Napoli. Eugenio si è laureato da poco in medicina, è ambizioso e non sta mai fermo, Michelangelo invece è riservato, goffo, sogna di scrivere ma trascorre il suo tempo ad aggiustare la sua tesi in filologia. I due insieme sono felici, tanto che Michelangelo decide di seguire Eugenio a Londra dove decide di specializzarsi. La vita in Inghilterra è difficile, quasi avvilente, fino a quando Michelangelo riceve una proposta di lavoro a Milano. Da quel momento il loro rapporto si divide in tre città, tra voli e viaggi, per colmare un divario che si sta facendo sempre più grande.

Twisted games di Ana Huang

Se siete appassionati di romance new adult, Twisted games di Ana Huang è quello che state cercando. Rhys Larsen, è una guardia del corpo che ha due regole nel suo lavoro: proteggere i suoi clienti a ogni costo e non farsi coinvolgere sentimentalmente. La seconda regola non l’ha mai infranta, fino a quando non ha incontrato Bridget, destinata a un matrimonio senza amore e a un trono che non vuole. Inoltre è costretta a nascondere il desiderio che prova nei confronti della sua guardia del corpo. Il loro sentimento, infatti, potrebbe distruggere il regno.

La strettoia di Ann Petry

La strettoia, è l’ultimo romanzo di Ann Petry (arrivato in Italia postumo) una delle scrittrici più apprezzate degli Stati Uniti grazie al romanzo La strada diventato un bestseller. Siamo a The Narrows, quartiere di una piccola cittadina del Connecticut, sulle rive del fiume Wye. Link è un afroamericano che passeggia su un molo e si imbatte in Camilo, una donna inseguita da un malintenzionato. Dopo averla messa in salvo si accorge che è una donna ricca che ha deciso di visitare il quartiere perché annoiata dalla sua vita. Siamo agli inizi degli anni Cinquanta e secondo la morale del periodo i due non avrebbero dovuto frequentarsi, ma nasce una passione travolgente. Una storia appassionante, che racconta la società americana del tempo.

La coppia felice di Naoise Dolan

Luke e Celine, hanno circa trent’anni e stanno per sposarsi. Agli occhi di chi li conosce sembrano una coppia felice, infatti Celine è una pianista talentosa, mentre Luke e un giovane manager. In realtà sono disillusi da tutto ciò che li circonda. Tra i preparativi del matrimonio c’è anche la festa di fidanzamento e tra gli invitati ci sono i rispettivi ex fidanzati: Archie testimone dello sposo, ma ancora segretamente innamorato, e Maria, il primo grande amore di Celine.

Il vento conosce il mio nome di Isabel Allende

La scrittrice cilena torna in libreria e ci porta nella Vienna del 1938. Qui incontriamo Samuel Adler un bambino ebreo che la madre fa salire su un treno diretto in Inghilterra per metterlo in salvo dalle persecuzioni naziste. Da quel momento Samuel in compagnia del suo violino, inizia una lunga esistenza fatta di solitudine e incertezza. È il 2019, questa volta a salir su un treno insieme alla madre c’è una bambina, le due sono dirette negli Stati Uniti per sfuggire ai pericoli nel Salvador. Una volta arrivata in America, Anita viene separata dalla madre, a causa della politica di separazione familiare. La piccola è sola e spaventata, ma incontra sul suo cammino Selena Duran, una giovane assistente sociale che fa di tutto per rintracciare la madre, in una storia in cui passato e presente si intrecciano.

