La gonna jeans è un 'must': i modelli più trendy in vendita online

Se è vietato fare a meno della giacca, se il pantalone jeans ci salva la vita, c'è ancora un altro capo denim da tenere nell'armadio: parliamo della gonna di jeans. Sportiva, versatile, sbarazzina, comoda e - udite udite - anche sexy. Sì, perché se indossata correttamente, facendo i giusti abbinamenti, la gonna denim può essere più sexy di un tubino in latex.

Abbiamo selezionato 5 gonne jeans lunghe e corte, aderenti o larghe da avere, assolutamente, nel proprio guardaroba. Eccole!

1. Gonna jeans aderente con strappi

Una gonna denim in un lavaggio chiaro, corta sopra al ginocchio, con strappi, aderente e chiusura con bottone. Un modello giovanile, trendy, sexy, stretto ma che assicura comfort, grazie alla qualità del materiale, piacevolmente morbida e comoda.

Indossata con una sneakers bianca e una t-shirt è perfetta per rendere cool anche l'outfit più basic.

2. Gonna jeans nera

Una gonna a tubino in denim nero, firmata Vero Moda, che aderisce ai fianchi, ai glutei e arriva fino sopra al ginocchio. Un modello a vita alta, molto elasticizzato, dalla vestibilità skinny e perfetta con un tacco, una blusa e un blazer anche per andare in ufficio. Chi l'ha acquistata l'ha trovata fantastica e capace di mettere bene in risalto le forme.

3. Gonna jeans lunga estiva

Una gonna jeans ideale per il periodo estivo. Fresca e leggera, realizzata in 100% cotone e dalla vita elasticizzata, questa gonna si presta bene con un look casual, sbarazzino. Perfetta per uscire al mattino, ma anche per un happy hour non troppo impegnativo.

Il modello è ampio e la taglia abbondante quindi meglio optare per una taglia in meno.

4. Gonna jeans vintage

Un modello vintage, comodo e anche molto di tendenza, è quello firmato Only. Una gonna in jeans con elastico in vita e abbottonatura lungo tutta la linea centrale del capo di abbigliamento. Chi l'ha acquistata l'ha definita morbida, bella e confortevole: un’ottima scelta!

5. Gonna jeans a campana

Concludiamo il nostro elenco con una gonna jeans scura, con una linea a campana, molto comoda e bella.

Con abbottonatura frontale, elasticizzata, casual e alla moda, questa gonna jeans è perfetta con un anfibio, con una sneakers o con un sandalo.

