Crema per smagliature: 3 trattamenti per contrastarle

Le calze smagliate e super griffate sono molto fashion, le smagliature sui collant delle rock star fanno tendenza, le imperfezioni sono finalmente accettate come sinonimo di autenticità, eppure, quando le smagliature appaiono sul corpo, seno, glutei o addome, non c’è rivoluzione dell’immagine che possa riparare, le smagliature vanno trattate in modo serio, scientifico e, possibilmente, tempestivo.

Le smagliature - o striae distensae in gergo medico -, sono lesioni dermatologiche di tipo atrofico-infiammatorio, una specie di strappo della pelle causato dalla rottura delle fibre elastiche del derma.

Il 90% delle donne sa bene cosa sia una smagliatura e lo sanno anche gli uomini che sperimentano variazioni della massa muscolare, chi dimagrisce troppo in fretta, e le neo-mamme, naturalmente.

Cosa sono e perché si formano le smagliature

Le smagliature sono inestetismi della pelle alquanto diffusi e comuni nelle persone che ingrassano o dimagriscono troppo velocemente, ma anche quando il corpo vive un cambiamento fisico importante, come durante l’adolescenza o in gravidanza. I principali fattori responsabili dell'insorgenza delle smagliature, infatti, sono le rapide variazioni delle forme corporee, lo stress eccessivo e prolungato, alcune malattie e le terapie a lungo termine con corticosteroidi.

Si formano più comunemente sulla superficie interna delle cosce, sui glutei, fianchi, seno e ventre e ne esistono due tipologie: le Striae rubrae, o smagliature rosse, e le Striae albae, o smagliature bianche. Le prime caratterizzano lo stadio iniziale dell’infiammazione mentre quelle bianche, rappresentando lo stadio cronico della lesione, sono vere e proprie cicatrici, più difficili da trattare.

Come eliminare le smagliature

La prevenzione è fondamentale perché, una volta formate, sono più difficili da eliminare. L’idratazione è la chiave per prevenire le smagliature ed attenuarle. Bere tanto e applicare regolarmente prodotti nutrienti è importantissimo per aiutare la pelle a diventare più elastica.

Inoltre, ricorda che se devi intervenire su smagliature già formate, prima agisci meglio è! Quelle rosse, essendo più recenti, sono più semplici da trattare rispetto a quelle bianche, contro le quali si possono comunque ottenere risultati molto soddisfacenti.

Il trattamento più frequente è quello locale, con agenti topici, come creme per smagliature, unguenti e oli, che permettono un miglioramento duraturo della pigmentazione e della struttura delle smagliature stesse.

