Dyson Pure Humidify+Cool: un innovativo purificatore, umidificatore e ventilatore

Arriva da Dyson, il nuovo purificatore, umidificatore, ventilatore Pure Humidify+Cool: un apparecchio tre in uno da utilizzare tutto l’anno per purificare l’aria secca e inquinata e mantenere l’igiene degli ambienti chiusi.

Generazione “indoor”

Vivendo nell’era della “generazione indoor”, trascorriamo fino al 90% del nostro tempo al chiuso, con sistemi di climatizzazione e riscaldamento che, seppur moderni, ci fanno spesso respirare aria secca. Ma un’aria troppo secca o troppo umida crea le condizioni ideali per la proliferazione di virus e batteri. Ecco perché gli umidificatori sono una soluzione ormai consolidata per risolvere questo problema.

Nonostante i benefici, alcuni di questi prodotti possono essere poco igienici. Se l’acqua non viene trattata adeguatamente per eliminare i batteri, l’apparecchio finisce per espellerla nell’ambiente circostante, dove si mescola all’inquinamento indoor, che può arrivare ad essere addirittura cinque volte maggiore di quello esterno.

Umidificazione igienica

Il Dyson Pure Humidify+Cool sfrutta il sistema UV-C per eliminare il 99,9% dei batteri presenti nell’acqua già al primo passaggio. Non è tutto: l’evaporatore biostatico con filettatura in argento aiuta a prevenire la proliferazione batterica per un’umidificazione completamente igienica.

La luce UV-C danneggia i batteri presenti nell’acqua denaturandone il DNA in modo che non possano più moltiplicarsi. Questo processo avviene in un picosecondo (un trilionesimo di secondo), ma necessita di un’esposizione completa alla luce UV-C. Nella progettazione di Dyson Pure Humidify+Cool, gli ingegneri hanno condotto ricerche approfondite per stabilire quale fosse l’esposizione ottimale alla luce UV-C per denaturare i batteri. Hanno così sviluppato un tubo di PTFE altamente riflettente, attraverso il quale si riflette, sull’intera superficie interna, la luce UV-C. Quando l’acqua viene pompata dal serbatoio attraverso questi raggi multipli, la luce UV-C uccide il 99,9% dei batteri presenti nell’acqua già al primo passaggio.

Una volta trattata, l’acqua riempie i collari dell’evaporatore 3D Air-mesh. I fili d’argento sono intrecciati nella faccia superiore e inferiore dell’Air-mesh per creare la sua struttura unica e fornire proprietà biostatiche, inibendo la proliferazione dei batteri sull’evaporatore. Per le sue proprietà biostatiche, l’argento è utilizzato da oltre due secoli in ambito chirurgico, durante i parti, nonché per il trattamento delle ustioni e la disinfezione dell’acqua. All’interno dell’evaporatore, il flusso d’aria purificata viene umidificato in modo igienico dal vapore acqueo rilasciato dall’evaporatore e diffuso nell’ambiente attraverso l’Air Multiplier.

Innovativo ciclo di pulizia profonda

I tipi di acqua variano a livello globale e alcuni lasciano sull’evaporatore residui minerali, come il calcare. Per una manutenzione semplice e senza problemi, Dyson ha progettato il ciclo Deep Clean, che pulisce a fondo tutte le parti esposte all’acqua, senza richiedere interventi lunghi e laboriosi. Quando l’apparecchio necessita di essere pulito, il tasto Deep Clean Cycle si illumina e il display LCD guida l’utente attraverso il processo di pulizia.

Il problema dell’inquinamento interno

Dyson Pure Humidify+Cool rileva gli agenti inquinanti e i livelli di umidità, emettendo aria igienicamente umidificata e purificata in ogni angolo della stanza.

• Rilevare: Dei laser misurano e rilevano le particelle ultrasottili. Un sensore separato rileva la quantità di VOC (composti organici volatili), come benzene e NO2. Un terzo sensore misura l’umidità relativa e la temperatura. Il display LCD dell’apparecchio monitora i dati in tempo reale.

• Catturare: Nove metri di filtri in microfibra di borosilicato condensato e sigillato catturano il 99,95% degli inquinanti ultrasottili fino a 0,1 micron, compresi allergeni, batteri e polline. Il carbone attivo, rivestito con Tris (Trisidrossimetilamminometano) aumenta l’efficienza di assorbimento, rimuovendo gas come NO2 e benzene.

• Diffondere: Dotato della tecnologia Air Multiplier, l’apparecchio Dyson Pure Humidify+Cool diffonde aria purificata e umidificata in ogni angolo della stanza.

Nuove modalità di flusso d’aria, per il massimo comfort

Per la prima volta negli apparecchi Dyson Pure, gli ingegneri Dyson hanno incorporato la tecnologia Jet Axis Control. Due getti su ciascun lato dell’amplificatore d’aria sono controllati in modo indipendente per fornire un raffreddamento diretto, una modalità di oscillazione o, nei mesi invernali, una modalità diffusa o la nuova modalità Breeze.

• Modalità Breeze: il Dyson Pure Humidify+Cool utilizza un innovativo algoritmo in grado di imitare i flussi d’aria naturali attraverso i barili oscillanti dell’apparecchio per riprodurre quella stessa sensazione di brezza rinfrescante all’interno degli spazi chiusi.

• Modalità ventilatore: in modalità ventilatore un deflettore rimane in posizione per emettere frontalmente un potente flusso d’aria purificata. Questa è la modalità ideale per rinfrescarsi con aria purificata d’estate.

• Modalità ad aria diffusa: i barili del sistema Jet Axis Control ruotano chiudendosi, mentre il deflettore si apre e l’aria viene deviata attraverso il retro dell’amplificatore. In questo modo è possibile purificare e umidificare l’ambiente, senza alcuna sensazione di raffreddamento.

Altre caratteristiche

-Gamma: Il nuovo Dyson Pure Humidify+Cool è disponibile nei seguenti colori: bianco/argento e nero/silver (disponibile solo su dyson.it e negli store Dyson)

-Telecomando: Un telecomando con calamita può essere comodamente riposto sopra l’apparecchio.

-Sleep timer: Consente di impostare intervalli da 15 minuti a 9 ore.

-App Dyson Link: Disponibile per iOS e Android, l’app Dyson Link permette all’utente di monitorare la qualità dell’aria, l’umidità e la temperatura negli ambienti interni, oltre a fornire assistenza per la manutenzione e la ricerca di eventuali guasti.

-Modalità notturna: Monitora e purifica l’aria in modo silenzioso, riducendo anche la luminosità del display.

Prezzo: 699€

