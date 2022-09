Impalcatura si rompe per il vento e resta sospesa

Alberi caduti, cornicioni pericolanti, infiltrazioni. La Campania, dove c'è l'allerta meteo arancione, è alle prese col maltempo. In 24 ore sono state circa 90 le richieste di aiuto ai vigili del fuoco. Il vento ha divelto anche una grossa impalcatura montata per lavori di ristrutturazione su Palazzo Cellamare, in pieno centro a Chiaia. La struttura si è parzialmente staccata ed è rimasta in sospeso. Sul posto sono intervenute le squadre della polizia municipale e la Protezione civile, oltre ai delegati della ditta che sta eseguendo i lavori. L'area è stata interdetta. (Foto in basso NapoliToday)





Nel Salernitano si registra l'esondazione del torrente Solofrana in località Sant'Angelo nel comune di Mercato San Severino. L'acqua del torrente ha allagato strade e locali seminterrati. Non sono state coinvolte persone.

Maltempo, danni anche nel Lazio e in Liguria

Una bomba d'acqua si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri a Formia e nel sud Pontino, in provincia di Latina, provocando danni e allagamenti. Oltre al temporale anche forte vento, una vera e propria tromba d'aria che ha colpito la costa laziale tra Sabaudia, Terracina e San Felice Circeo.

A Formia è esondato il torrente Rio Fresco. Acqua, fango e detriti hanno letteralmente invaso le strade di alcune zone della città, anche in pieno centro, creando non pochi danni.

La caduta di un enorme albero sui cavi dell'alta tensione ha provocato un black out di vaste proporzioni in tutta la zona del Sorano dove, dalla scorsa notte, imperversa un violento nubifragio. Squadre dei vigili del fuoco e operai dell'Enel al lavoro per cercare di ripristinare l'energia elettrica. I fiumi Liri, Sacco, Fibreno e Garigliano vengono costantemente monitorati insieme ai fiumi Gari e Rapido nella zona di Cassino dove, domenica scorsa, sempre a causa di un temporale, un fulmine ha centrato un'abitazione provocando un incendio.

In Liguria è stata la valle Scrivia l'area più colpita dal maltempo: una frana con caduta massi ha interessato una carreggiata della Sp 12 a Savignone.