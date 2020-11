Il medico che sa di essere positivo al coronavirus, ma non lo dice e continua a visitare i pazienti

Succede a Savigliano in provincia di Cuneo: è stato segnalato dall’Asl Cn1 all’Ordine dei Medici e dai carabinieri di Savigliano alla Procura della Repubblica di Cuneo per violazione della quarantena

Un medico di famiglia in provincia di Cuneo avrebbe continuato a visitare i suoi pazienti in ambulatorio e a domicilio, nonostante fosse a conoscenza del fatto di essere positivo al Sars-CoV-2. Per questo motivo V.B. 59 anni,. è stato segnalato dall’Asl Cn1 all’Ordine dei Medici e dai carabinieri di Savigliano alla Procura della Repubblica di Cuneo, per violazione della quarantena. E' il quotidiano La Stampa oggi a riportare i dettagli della vicenda potenzialmente molto grave. L'uomo rischia una sanzione penale con l’arresto da 3 a 18 mesi, e un’ammenda da 500 a 5 mila euro.

Domenica sera esce per una visita a casa di un paziente oncologico. E martedì mattina rientra in ufficio per utilizzare la stampante. Di qui una nuova lettera del sindaco, che questa volta gli «ordina» di abbandonare immediatamente l’ambulatorio dove «ha continuato a esercitare la professione, pur consapevole di rappresentare un veicolo di contagio per i suoi pazienti e chiunque abbia frequentato dal giorno della sua accertata positività».

Il medico si difende secondo il quotidiano torinese sostenendo di non essere stato certo del suo stato di salute: "Dopo il tampone positivo di Savigliano, teoricamente avrei dovuto interrompere, ma poche ore più tardi ho fatto un test sierologico, negativo, e un tampone al Santa Croce di Cuneo, anche quello negativo".

"Ero asintomatico - anche ora sto bene -, non ero sicuro di cosa mi fosse successo, per cui ho continuato l’attività fino alle 19 di venerdì, quando sono arrivati i carabinieri e mi hanno detto di smettere".

"Quel giorno ho incontrato pochi pazienti e sempre nel rispetto dei dispositivi di sicurezza” ha inoltre assicurato. La Procura è al lavoro in questi giorni per valutare come e se procedere nei confronti del medico, dopo che verranno portati a termine tutti gli accertamenti del caso.

