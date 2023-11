Il cadavere di Giulia Cecchettin è stato trovato vicino al lago di Barcis

Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone, durante le ricerche di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa da sabato 11 novembre insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. Il corpo sarebbe stato rinvenuto dai vigili del fuoco. È in corso il riconoscimento per accertare se la salma sia effettivamente quello della giovane scomparsa.

La scoperta è avvenuta questa mattina poco prima di mezzogiorno in un canalone tra il lago e Piancavallo, in località Pian delle More. Sul posto si sta portando il pm di turno, Andrea del Missier. Stando alle ultime notizie, con ogni probabilità il cadavere sarebbe proprio di Giulia Cecchettin. "Il corpo dovrebbe essere il suo" ha fatto sapere all'Ansa il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, "ma lo diciamo sulla base dei primi riscontri dei carabinieri, sul posto. Aspettiamo una conferma".

Manca dunque la certezza assoluta. Ma il timore, a questo punto purtroppo fondato, è che si tratti proprio del corpo di Giulia.

Nelle ultime ore le ricerche si erano concentrate proprio nella zona del lago di Barcis che si trova in Valcellina (provincia di Pordenone), a 402 metri di altitudine. Lo specchio d'acqua si trova infatti lungo la direttrice che la Fiat Grande Punto di Turetta ha seguito nella notte tra sabato e domenica. Non solo. Secondo la ricostruzione fatta grazie alle celle agganciate dal telefonino dell'ex fidanzato c'erano due ore di buco temporale che farebbero pensare che Turetta si sia fermato proprio nei pressi del lago. L'ipotesi a questo punto è che il ragazzo abbia lasciato nel canalone il corpo di Giulia e poi sia ripartito da solo in auto.

Filippo Turetta è indagato

Nei confronti del giovane è stato spiccato un mandato di arresto europeo. Il giovane da ieri risulta formalmente indagato per tentato omicidio. Non si tratterebbe solo di un "atto dovuto" come era emerso in un primo momento. Agli atti dell'inchiesta c'è infatti anche un video, brevissimo, nel quale si vedrebbe Turetta aggredire a mani nude Giulia Cecchettin la notte di sabato scorso. Il filmato è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza dello stabilimento "Dior" di Fossò, che si trova sulla strada dove erano state già repertate presunte macchie di sangue e capelli, domenica scorsa. Nelle immagini si vede un'aggressione da parte di Filippo che rincorre Giulia, la colpisce a mani nude e poi carica nella sua auto la giovane, sanguinante.

La Punto del giovane avvistata in Austria mercoledì

I due ragazzi sono scomparsi dalla sera di sabato scorso, 11 novembre, data dell'ultimo avvistamento: erano stati visti al centro commerciale 'Nave de vero' di Marghera, più tardi qualcuno li avrebbe sentiti litigare in un parcheggio di Vigonovo, a poca distanza dall'abitazione della ragazza. È quasi mezzanotte quando l'auto di Filippo lascia Fossò, per poi dirigersi a Zero Branco, nel Trevigiano, e quindi a Caneva e Sacile, in Friuli Venezia Giulia. Il mattino seguente la targa della Fiat Grande Punto del ragazzo viene segnalata a Palafavera e poi a Ospitale di Cadore, nel Bellunese. Infine a San Candido, in provincia di Bolzano, a pochi chilometri dal confine.

L'auto del giovane è stata segnalata anche in Austria. Il passaggio della Fiat Punto, come conferma l'Ansa citando fonti qualificate, è stata registrata mercoledì dal targa-system a Lienz, nel Tirolo orientale. Il giovane dunque potrebbe essere ancora in fuga.

