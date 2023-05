Salvato dal naufragio perde la mamma in mare: bimbo di sei mesi viene affidato alla dottoressa che l'ha soccorso

Un dramma senza fine quello delle dei migranti che attraversano il "Mare Nostrum". Una scia di orrori su cui si innestano, di tanto in tanto, veri e propri atti di coraggio e di buona volontà come quello di Alessandra Teresi, medico anestesista di 51 anni di Palermo, che ha deciso di prendere in affidamento il piccolo Ismail.

Il bimbo di appena 6 mesi, proveniente dall'Africa Subshariana, ha perso infatti la mamma in un naufragio. Madre e figlio erano in viaggio su uno dei tanti barchini della speranza in rotta verso Lampedusa. Quando la barca si è inabissata i soccorrittori non sono riusciti a salvare la donna. Il bimbo è invece arrivato a Lampedusa in grave stato di ipotermia ed è stato soccorso dalla dottoressa Teresi.

La vicenda di Ismail ha immediatamente innescato una vera e propria gara di solidarietà: moltissimi abitanti dell'isola si sono fatti avanti per prendere in affidamento il piccolo orfano. Inizialmente era stata prefigurata anche l'ipotesi di collocare il piccolo in una struttura idonea. Poi è arrivata la disponibilità della dottoressa che si prenderà cura - esattamente come ha fatto fin dall'arrivo nella struttura sanitaria di contrada Grecale - del piccolo orfano.

"Ce lo chiedevamo tutti. Ma che fine fa questo bambino? E mi sono offerta. Chiamando da lì mio marito Liborio e mio figlio di 14 anni". "Da psicomotricista che si occupa di bimbi disabili ha rivelato al Corsera - mio marito è stato immediato: 'Portalo subito a casa'. E mio di figlio, di 14 anni, ha detto: 'Mamma, può dormire con me, nella mia cameretta' ha rivelato la dottoressa Teresi che ha aggiunto: "Comincia una nuova vita per lui e per noi. Anche per i miei genitori, di nuovo nonni. Per i nostri amici che portano culla, giochi, abitini".

L'affido è ovviamente temporaneo in attesa che si sappia della sorte del padre. Non presente tra i sopravissuti di Lampedusa, l'uomo potrebbe essere rimasto in Tunisia. Nel frattempo la vita del piccolo Ismail proseguirà a Palermo con l'affetto dei due nuove genitori adottivi.