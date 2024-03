Ryanair, tutte le nuove rotte e lavoro per 3mila persone: "Se il Governo togliesse le imposte investiremmo 4 miliardi"

Ryanair ha annunciato il suo nuovo operativo record in Puglia per l’estate 2024. Oltre 800 voli settimanali su 80 rotte, tra cui 10 nuove destinazioni: Atene, Barcellona (G), Dubrovnik, Danzica, Malaga, Katowice, Rodi, Tirana, Tolosa e Trieste. Questa crescita è sostenuta dall'impegno della compagnia low-cost in Puglia, con 5 aeromobili basati, per un investimento di 500 milioni di dollari e sostenendo oltre 3.400 posti di lavoro nella regione (inclusi impieghi per piloti, assistenti di volo e ingegneri).

Le nuove rotte della Puglia di Ryanair

L’operativo sulla Puglia per l’estate 2024 di Ryanair sarà, quindi, nel dettaglio: 5 aeromobili di cui 3 a Bari e 2 a Brindisi; 80 rotte totali (57 a Bari e 23 a Brindisi); 8 nuove rotte da Bari per Atene, Barcellona, Dubrovnik, Malaga, Katowice, Rodi, Tirana e Tolosa; 2 nuove rotte da Brindisi per Danzica e Trieste.

"Ryanair continua a investire ulteriormente, dimostrando il proprio impegno nei confronti della Puglia, grazie anche alla saggia decisione del sindaco di Brindisi e della Regione Puglia di fermare l’aumento della tassa di 1 euro per l'aeroporto di Brindisi, salvando connettività locale e posti di lavoro. Ora tocca al Governo italiano eliminare questa addizionale municipale/tassa turistica regressiva per stimolare ancora di più la crescita della capacità e ridurre le tariffe per cittadini e passeggeri in tutti gli aeroporti italiani. Se il Governo italiano abolirà l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, altri 20 milioni di passeggeri all'anno e oltre 250 nuove rotte", si legge in una nota del vettore irlandese.

"Ryanair è un partner commerciale strategico per lo sviluppo della connettività aerea d/per la Puglia. Gli eccezionali traguardi raggiunti in questi venti anni in termini di passeggeri trasportati e di destinazioni collegate suggellano una partnership che, siamo certi, non potrà che portare a nuovi esaltanti successi già a partire dall’ormai imminente stagione estiva che si preannuncia ricca di interessanti novità", ha sottolineato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia.

"Se l'Italia abolisse l'addizionale comunale, investiremmo 4 miliardi"

"Gli oltre 800 voli settimanali su 80 rotte, inclusi i 10 nuovi collegamenti estivi verso mete chiave, sono un segnale tangibile del forte impegno della compagnia aerea verso la nostra regione, ma sono anche la testimonianza di un clima di fiducia ben supportato dalle performance senza precedenti registrate nel 2023: oltre 16,4 milioni di presenze turistiche, con un +4% sull’anno precedente e un incremento straordinario del 16% sui pernottamenti esteri, a cui si accompagna il record di passeggeri transitati negli aeroporti pugliesi che ha sfiorato quota 10 milioni", prosegue l'assessore regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia.

"C'è un'opportunità per la Puglia di garantire una crescita accelerata del numero di passeggeri e del turismo nei prossimi anni, a condizione che la Regione Puglia e il Governo italiano aboliscano l'eccessiva addizionale comunale. Se il Governo italiano dovesse abolire l’addizionale comunale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia", rimarca Jason McGuinness, Chief commercial officer della compagnia.