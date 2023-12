Manca pochissimo al debutto di Berlino su Netflix, la nuova serie spagnola spin-off del fenomeno La casa di carta di cui diventa prequel incentrando il racconto sul personaggio di Berlino, il ladro della banda del Professore interpretato da Pedro Alonso. Ma se non vedete l'ora di tuffarvi in questa nuova storia dove Berlino è protagonista assoluto con la sua eccentricità, il suo carattere forte e quella scaltrezza che l'ha sempre contraddistinto ne La casa di carta, ora vi sveliamo a che ora usciranno gli episodi di Berlino su Netflix così potrete sintonizzarvi in perfetto orario per un binge-watching di questa nuova serie Netflix. A che ora esce Berlino su Netflix? Tra un attimo ve lo sveliamo ma, intanto, vi anticipiamo che i primi episodi della serie saranno proiettati in anteprima per i fan a Roma il 19 dicembre alle 20.00 al The Space Cinema Moderno in piazza della Repubblica dopo un incontro del cast con i fan sulla Terrazza del Pincio nello stesso giorno alle 16.15.

Per tutti quelli che non riusciranno a partecipare all'anteprima, ecco quando potranno vedere Berlino su Netflix.

Berlino, la trama

Solo due cose riescono a trasformare senza fallo una giornata da terribile a memorabile: l'amore e tanti soldi facili. È proprio questo che ha sostenuto Berlino negli anni migliori, quando ancora non sospetta di essere malato e non è nemmeno rimasto intrappolato come un topo nella Zecca spagnola. Qui inizia a preparare uno dei suoi colpi più spettacolari, facendo sparire con una magia gioielli del valore di 44 milioni con l'aiuto di una delle tre squadre con le quali ha lavorato.

Berlino, il trailer ufficiale

Berlino a che ora esce su Netflix

La serie Berlino, spin-off de La casa di carta, debutterà su Netflix il prossimo 29 dicembre 2023 alle ore 9.00 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.