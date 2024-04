Dead Boy Detectives, la nuova serie Netflix dall'universo di The Sandman: il trailer e quando esce

L'universo di The Sandman si sta per espandere con una nuova serie Netflix tratta dai fumetti di Neil Gaiman: Dead Boy Detectives. Si tratta di un titolo supernatural, composto da otto episodi e sviluppato da Steve Yockey, showrunner insieme a Beth Schwartz. Neil Gaiman, ideatore dell'universo The Sandman, ne è produttore esecutivo. La serie, originariamente di Max, è stata acquisita successivamente da Netflix dopo che lo streamer non l'ha considerata adatta all'universo DC di James Gunn e Peter Safran e ora è pronta per debuttare sulla piattaforma di streaming e incatare il pubblico di Netflix oltre che i fan di The Sandman. Ma di cosa parla Dead Boy Detectives e cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo adattamento dai fumetti di Gaiman? Scopriamolo insieme.

Dead Boy Detective è una serie di fumetti creata da Neil Gaiman dopo una prima apparizione all'interno della saga di The Sandman. L'adattamento Netflix di questa storia sarà connesso alla trama di The Sandman e, nello specifico, a quella della seconda stagione a cui fungerà da continuo. Secondo la descrizione di Netflix, questa serie sarà una storia di fantasmi che strizza l'occhio al genere poliziesco d'epoca e che esplorerà il tema della perdita, del dolore e della morte attraverso la lente di due personaggi principali: Edwin Payne e Charles Rowland e del loro amico vivente, Crystal Palace.

Nati a decenni di distanza l'uno dall'altro, Edwin Paine (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri) si ritrovano dopo essere morti. Invece di entrare nell'aldilà, però, i due decidono di rimanere sulla Terra e creano l'agenzia Dead Boy Detectives, in cui si occupano di risolvere alcuni dei misteri paranormali. I due viaggiano all'inferno, affrontano streghe e demoni e molto altro ancora.

Dead Boy Detectives esce su Netflix il 25 aprile 2024.

Get ready to meet the DEAD BOY DETECTIVES. Here's your first look at the new series, a part of the Sandman Universe, coming to Netflix in April 2024. #GeekedWeek https://t.co/DWUccslDiY