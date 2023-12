Di4ri 2, parte 2: quando esce su Netflix e cosa sappiamo finora

La seconda stagione di Di4ri sta per tornare su Netflix con nuovi sette episodi che daranno un finale al capitolo due della serie italiana Netflix per ragazzi. Ma quando uscirà Di4ri 2, parte 2 e cosa dobbiamo aspettarci dal gran finale di stagione? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sui nuovi episodi della stagione 2 di Di4ri ma, intanto, facciamo un ripasso di come ci eravamo lasciati alla fine della prima parte della stagione 2 per preparaci alla visione dei nuovi episodi della serie italiana.

Di4ri: come finiva la prima parte della stagione 2

(ATTENZIONE SPOILER!)

La prima parte della seconda stagione di Di4ri finiva con un brutto litigio tra i ragazzi e, nello specifico, tra Pietro e i suoi compagni Giulio e Monica che hanno rotto il cosiddetto "patto del falò" che prevedeva di andare tutti insieme al liceo scientifico per non dividersi dopo la fine delle medie. Giulio e Monica, però, ammettono di voler andare in scuole diverse per seguire i loro sogni ma Pietro va su tutte le furie. Intanto Livia decide di perdonare Pietro per la scommessa dello scorso anno e si riavvicina a lui ma Pietro, adesso, prova dei sentimenti per un'altra ragazza, cioè Isabel anche se quest'ultima sta con Roby, un compagno di basket di Pietro. Isabel e Pietro si sono baciati ma questo bacio resta un segreto tra i due, dato che questa loro relazione potrebbe minare gli equilibri del gruppo. Ma cosa succederà in questi nuovi episodi? Usciranno allo scoperto? E Livia, verrà dimenticata da Pietro o lui deciderà di fare un passo indietro verso di lei lasciando da sola Isabel? Per ora abbiamo solo un indizio a disposizione: un'immagine di Isabel che piange mentre abbraccia Pietro mandata in onda a fine metà stagione.

Di4ri 2, parte 2: quando esce su Netflix

I 7 episodi conslusivi della seconda stagione di Di4ri arriveranno su Netflix il 6 dicembre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.