È appena arrivata su Netflix portando una bellissima ventata di leggerezza. Parliamo di Glamorous, la nuova serie della piattaforma di streaming con Kim Cattrall di Sex and the City nei panni di una guru del make-up. Composta da 10 episodi e con un'attenzione speciale al mondo queer oltre che a quello della cosmetica, Glamorous racconta una storia di formazione ma anche di amicizia, amore e crescita personale il tutto facendo ridere, riflettere e portando il buon umore. Senza dubbio uno dei prodotti meglio riusciti di questo anno seriale, Glamorous è una bella sorpresa di Netflix ma ora che la prima stagione è uscita si inizia già a pensare a un possibile continuo per questa serie. Glamorous 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora.

Glamorous, di cosa parla e ci sarà una seconda stagione?

Glamorous racconta la storia di Marco Mejia, un giovane di genere non dichiarato la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a lavorare per la leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison. Per la prima volta, Marco ha la possibilità di mettere a fuoco ciò che vuole dalla vita, la sua identità e cosa significhi per lui essere queer. Una seconda stagione della serie è più che probbile e il terreno per portare avanti la storia e trattare nuovi temi c'è sicuramente ma bisognerà vedere come il pubblico accoglierà questa serie nei primi 28 giorni dal suo debutto. Se i costi della produzione dovessero essere almeno pari ai guadagni, Glamorous 2 sarebbe rinnovata, altrimenti finirebbe nel vortice delle serie Netflix cancellate nel 2023.

Glamorous 2: quando esce su Netflix

Non sappiamo ancora se Netflix deciderà di rinnovare Glamorous per una seconda stagione o meno ma se dovesse essere così possiamo immaginare di vedere il nuovo capitolo della serie con Kim Cattrall tra il 2024 e il 2025.