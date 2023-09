Perché tutti stanno guardando La mia prediletta su Netflix (e anche voi dovreste)

La mia prediletta

Su Netflix c'è una serie che da diversi giorni sta dominando la top 10 dei titoli più visti. È una miniserie tedesca, un thriller di sei episodi, di quelli con un titolo non poi così accattivante ma con una trama da fare invidia anche alle più grandi produzioni americane. Parliamo de La mia prediletta, una serie ispirata all'omonimo romanzo di Romy Hausman che, con i suoi misteri, quell'atmosfera oscura e una storia tra l'agghiacciante e l'accattivante non può non tenere letteralmente incollati allo schermo e diventare, all'istante, una delle serie Netflix, di genere thriller, più belle e riuscite di sempre.

C'è una cosa che abbiamo imparato negli ultimi anni, ed è che le serie tedesche hanno sempre un qualcosa in più rispetto alle altre. Sono in grado, infatti, di diversificarsi da ciò che si trova generalmente sul mercato e che le grandi o piccole produzioni tendono a copiare per assicurarsi il successo sulle piattaforme di streaming. Le serie tedesche, infatti, hanno una creatività nella loro sceneggiatura, oltre che una cura per i dettagli, eccezionali e il loro segreto sta proprio in questo, nel voler raccontare belle storie e nel volerlo fare nel migliore modo possibile. La mia prediletta rientra a pieno titolo in questa categoria.

Questa serie inizia dove i thriller tradizionali finiscono: con un atto di redenzione. Ed è proprio questo voler riavvolgere il nastro su una storia che parte dalla fine per scoprire cosa è davvero successo alla protagonista, Lena, una donna che viene trovata in fin di vita, che dà a questa serie il potere di tenere il pubblico aggrappato allo schermo e continuamente in bilico tra la verità e il prossimo mistero da svelare.

Il segreto del successo de La mia prediletta sta nel sapere dosare i colpi di scena, nel proporre al momento giusto quella piccola risposta che soddisfa il proprio desiderio di capire cosa sta accadendo e presentare, subito dopo, un nuovo mistero con cui dover fare i conti. Con una storia incredibilmente ben costruita e pensata, La mia prediletta riesce a creare diversi livelli narrativi dove ogni personaggio contribuisce a una riflessione importante su temi attualissimi come la violenza sulle donne, lo stalking, la depressione ma anche il provare a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Così, questo titolo, che è arrivato su Netflix senza troppe pretese, è diventato la serie che tutti stavano aspettando.

Profonda, oscura, affascinante, La mia prediletta è la serie perfetta per chi ama i thriller di livello superiore e per chi ha voglia di farsi trascinare all'interno di una storia di finzione che strugge ma affascina, terrorizza ma fa anche tenerezza, sconvolge ma arriva dritta al cuore.

Voto: 8