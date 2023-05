La regina Carlotta 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

La regina Carlotta è appena uscita su Netflix con i suoi sei episodi che hanno emozionato i pubblico e rivoluzionato il racconto dell'amore nel mondo seriale. Magistralmente scritta e prodotta da Shonda Rhimes, questa serie che funge da spin-off di Bridgerton è riuscita a colpire il cuore del pubblico e a raccontare una storia d'amore tra le più romantiche di sempre ampliando il racconto della saga di Bridgerton con nuove sfumature, nuovi dettagli che hanno arricchito la storia rendendola ancora più profonda e coinvolgente.

Ma ora che questo prequel è stato rilasciato da Netflix, quale sarà il futuro de La regina Carlotta? Ci sarà una seconda stagione per questa serie oppure resterà solo un'appendice di Bridgerton? Scopriamolo insieme.

La regina Carlotta avrà una seconda stagione su Netflix?

Non abbiamo ancora certezze sul possibile continuo o meno di questo spin-off che, in qualche modo, ha superato in fatto di qualità la serie di cui amplia il racconto. Il futuro de La regina Carlotta, infatti, non è ancora scritto anche se, stando al finale della serie, sembra che Netflix e Shonda Rhimes non abbiano intenzione di voler andare avanti con questa storia. Non è detta l'ultima parola, però, perché bisognerà aspettare i canonici 28 giorni di analisi degli ascolti per capire quale potrebbe essere la prossima mossa di Netflix nei confronti di questa serie. Se La regina Carlotta dovesse conquistare il pubblico molto probabilmente questa serie avrà un continuo, altrimenti, La regina Carlotta si concluderà con il suo primo capitolo. Bisogna anche ricordare che deve ancora uscire su Netflix la terza stagione di Bridgerton quindi è probabile che la piattaforma di straming voglia portare avanti la serie originale prima di pensare a un rinnovo dello spin-off. Ma è ancora tutto da decidere.

La regina Carlotta 2 quando potrebbe uscire su Netflix

Se dovesse essere riconfermata, La regina Carlotta 2 potrebbe debuttare su Netlfix nel 2024.