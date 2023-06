Mercoledì 2, arriva un altro personaggio (noto) della Famiglia Addams

Mercoledì continua a far parlare di sé. E non solo per l'enorme successo della serie e della sua attrice protagonista, Jenna Ortega, ma soprattutto per le teorie sulla seconda stagione che stanno fioccando sui social dopo l'evento Tudum di Netflix che ha annunciato le novità della seconda stagione. Mercoledì 2, infatti, porterà in scena tante novità tra cui un nuovo membro della Famiglia Addams nel cast regolare della seconda stagione della serie. Ma entriamo più nel dettaglio per capire di chi si tratta e cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione di Mercoledì.

Mercoledì 2: chi è il membro della Famiglia Addams che entra nel cast

Netflix non ha ancora confermato chi sarà effettivamente il membro della Famiglia Addams che arriverà nella seconda stagione di Mercoledì ma sono arrivate le prime teorie su chi potrebbe essere. Oltre alla stessa Mercoledì, ai suoi genitori Gomez e Morticia, interpretati da Luis Guzmàn e Catherine Zeta-Jones, il fratello più piccolo Pugsley, Zio Fester (Fred Armisen) e Mano ci sarà anche un altro componente della Famiglia Addams in arrivo in Mercoledì 2. Di chi si tratta? Non si sa ancora ma Jenna Ortega spera sia Cugino Itt. I fan, però, sembrano avere altre idee e hanno parlato di un possibile arrivo di Nonna Addams che potrebbe apparire nella seconda stagione della serie che vedrà Mercoledì lasciare la Nevermore Academy per tornare a casa dove potrebbe esserci proprio la nonna ad attenderla.

Tra gli altri personaggi menzionati c'è anche la prozia Sloom o Lady Fingers, la compagna di Mano che potrebbe dare una vena romantica alla serie per il personaggio di Mano. E, infine, c'è chi pensa che il nuovo personaggio che arriverà in Mercoledì 2 sia la discendente Goody Addams già apparsa nella prima stagione.

Mercoledì 2, cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Mercoledì è pronta a tornare con nuovi episodi e tante novità. Tra queste, oltre all'annuncio di una new entry direttamente dalla Famiglia Addams c'è anche il fatto che Jenna Ortega è diventata produttrice esecutiva della serie e avrà l'ultima parola sul suo personaggio e il suo divenire. In più è già stato annunciato che la seconda stagione di Mercoledì non avrà più un risvolto romantico ma andrà sempre più sul dark senza più interessi amorosi per Mercoledì che vedremo essere sempre più sicura di sé e alle prese con nuovi mostri da fermare, interiori e non.

Quando esce Mercoledì 2 su Netflix

Mercoledì 2 non ha ancora una data ufficiale di uscita ma possiamo immaginare di vedere la nuova stagione della serie tra il 2024 e il 2025.