Wham! Arriva su Netflix un documentario su George Michael

A quasi 7 anni dalla scomparsa di George Michael, Netflix ha deciso di dedicare al cantante icona del pop britannico un documentario, dal titolo Wham!, che celebrasse i suoi successi e il percorso che l'ha portato a diventare una vera e propria leggenda. Con 92 minuti di immagini di repertorio, interviste mai viste prima e video tratti dagli archivi personali di George Michael e Andrew Ridgeley, Wham! è pronto a tuffare il pubblico in tutta la magia musicale degli anni '80.

Ma cosa dobbiamo aspettarci da Wham! e quando debutterà su Netflix? Scopriamolo insieme.

Cosa aspettarsi da Wham!

Nel 1982 i migliori amici George Michael e Andrew Ridgeley, ancora adolescenti, partono alla conquista del mondo come WHAM!. Dopo un ultimo concerto al Wembley Stadium nel giugno 1986, l'impresa è compiuta. Ecco l'incredibile storia di come hanno dominato le classifiche mondiali in soli quattro anni con canzoni pop classiche e intramontabili, raccontata per la prima volta da loro stessi. Un successo dopo l'altro: Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, Freedom, I’m Your Man e naturalmente Last Christmas.

Un successo travolgente li ha portati a essere il primo gruppo pop occidentale a suonare in Cina, in un periodo storico che ha immortalato e celebrato non solo la loro giovinezza, ma anche quella dei milioni di fan che li adoravano. WHAM! è un lungometraggio documentario che cattura quest'epoca magica. Diretto da Chris Smith (Tiger King, Sr.) e prodotto da John Battsek (Respiro profondo: la sfida di Alessia Zecchini) e Simon Halfon (Supersonic). Con un accesso senza precedenti agli archivi personali di George e Andrew, che contengono incredibili filmati inediti e interviste amatoriali mai viste prima, WHAM! segue l'incredibile percorso che ha portato i due amici dai banchi di scuola alla gloria.

Wham!: il trailer ufficiale

Quando esce Wham! su Netflix

Wham! debutterà su Netflix il prossimo 5 luglio 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.