"Come far innamorare Billy Walsh", la spiegazione del finale del film Prime Video

Avete visto Come far innamorare Billy Walsh, la commedia romantica adolescenziale britannica appena uscita su Prime Video, e vi è rimasto qualche dubbio sul finale? Siamo qui per dissipare quei dubbi con la nostra sintetica spiegazione del film, che contiene anche una breve analisi su un piccolo buco di trama. Naturalmente la spiegazione-riassunto va bene anche nel caso vi siate addormentati ma non volete né rivederlo né confessarlo a chi lo ha visto con voi, comunque.

Come finisce How to date Billy Walsh

Dunque, Milly si è subito innamorata del bel Billy, e per conquistarlo ha pensato di rivolgersi al fantomatico dottor Love di cui parlavano i genitori di Archie al padre di Milly (che, lo ricordiamo, è Kunal Nayyar, l'attore che abbiamo amato nei panni di Raj in The Big Bang Theory).

E quel furbone di Archie ha pensato bene di darle segretamente un suo altro numero e di usare un'app di invecchiamento per fingersi il dottore specializzato in problemi d'amore quando Milly lo ha contattato.

Per cui il "dottore" inizia a dare consigli strampalati volti a mettere in ridicolo la ragazza di fronte al ragazzo che le piace. Finché Milly si chiude in bagno imbarazzata e sente di nascosto Amber criticare il suo look e la sua acconciatura. Così il giorno dopo si presenta tutta "sexy", salvo essere buttata a terra dalla macchina del preside, facendosi male davanti a tutti.

Billy va ad aiutarla e si dimostra un vero gentiluomo, ma la cosa infastidisce Amber che a mensa va a chiederne conto a Milly. Ovviamente la cosa finisce in una pubblica umiliazione della nostra amica, che si ribalta quando Archie interviene a difesa della sua amata, e la cosa finisce con i tre adolescenti che si lanciano cibo in faccia e i due amici che se ne vanno.

Si allontanano negli immensi giardini della scuola, e stanno anche per baciarsi, quando a "rovinare" tutto arriva proprio Billy, che in breve invita a cena Milly: insomma, il primo appuntamento tanto desiderato.

Per essere sicura di non sbagliare nulla, Milly chiede anche consiglio al dottor Amore, e comprensibilmente io deluso Archie le consiglia di essere arrogante e indisponente.

Milly si fida, e l'appuntamento si rivela presto un disastro, al contrario di Billy, che conferma ancor di più le sue doti da bravo ragazzo e confessa di avere un rapporto molto freddo col padre da quando anche sua madre è morta.

Milly viene quindi scaricata e capisce di essere stata una stupida a credere di conquistare Billy mostrandosi per quella che non è. E per rimediare decide di barricarsi nella sala del preside per confessare a tutta la scuola via altoparlanti i momenti più dolorosi della sua vita, fino ad arrivare alla morte della sua mamma.

Questa pubblica confessione colpisce Billy così come tutta la scuola, che mentre la raggiunge la registra e la mette in imbarazzo sui social. Ancora una volta interviene in suo aiuto Archie, che citando Sting e la sua If you love somebody set them free scaccia i suoi compagni a colpi di estintore e poi mette Billy di fronte alla porta. Momento romantico, un altro quasi bacio interrotto stavolta dal preside (che poverino più di qualche rimprovero evidentemente non può dare a questi ricchi figli dell'alta società).

E quindi Milly inizia a frequentare Billy e i suoi amici, salvo rendersi conto che a lui non piacciono le cose che lei e Archie amavano, come mangiare pop corn e cioccolatini mischiati e (forse come conseguenza) non riuscire a trattenere le "scorregge di paura".

Insomma, siamo arrivati al punto in cui Milly rimpiange Archie e vorrebbe scaricare Billy, anche se il "dottore" non risponde al telefono quando servono i suoi consigli.

Allora li chiede al padre, che le rivela come la storia tra lui e la sua compianta moglie era iniziata come una grande amicizia. Siccome Amelia non è stupida capisce definitivamente che è in realtà innamorata di Archie.

Infatti quando Billy arriva per portarla al ballo (si anche noi abbiamo pensato a Billy Ballo di Maccio Capatonda) lei scappa e va dal suo amico, strappandosi anche il vestito.

Poco male perché il maggiordomo autista sarto di Archie glielo sistema, anzi glielo migliora intanto che lei convince l'amato-amico ad andare al ballo con lei. Peccato che mentre lui si veste lei manda dei messaggi al "dottore" e quando sente delle notifiche arrivare in contemporanea trova il cellulare usato da Archie e via, la dichiarazione d'amore di qualche secondo prima è cancellata da una profonda delusione. E in un lampo se ne va, da sola, verso il ballo.

E insomma rieccoci all'inizio del film, con Archie che tenta il tutto per tutto andando al ballo, dove intanto Milly raggiunge Billy ma solo per scaricarlo (anche se lui la blocca prima per evitare l'imbarazzo).

Quando Billy scopre quel che i suoi amici hanno fatto ad Archie va a salvarlo, e anche a consigliargli di riconquistare Milly. Rivediamo quindi Archie salire sul palco e mettersi in ridicolo fino a beccare la fetta di torta che si era bloccata in aria a inizio film.

Ma non importa perché lui fa il suo bellissimo discorso sul fatto che siamo tutti stelle uniche, tranne lui e Amelia che sono due stelle binarie che orbitano insieme.

La metafora astronomica e la successiva pubblica dichiarazione di amore hanno successo perché alla fine del discorso finalmente i due si baciano coronando il loro amore. Tra i sorrisi di tutti, persino di Amber e Billy, che non perde tempo e ci prova con una compagna che assicura di essere innamorata solo di Dickens.

La scena finale e il piccolo buco di trama

Riprende la musica, tutti sono felici e innamorati. Tranne il preside, che si apparta in un bagno per chiamare il dottor Amore, ricordandoci all'improvviso che alla fine non si è mai saputo nulla del vero dottore che ha aiutato i genitori di Archie. O era solo un modo scherzoso per riferirsi al dildo viola trovato nel cassetto da Archie? Ma allora di chi era il numero che lui aveva prima trovato e poi sostituito? Non si sa, ma a parte questo piccolo buco di trama il film finisce esattamente come ci si poteva attendere.