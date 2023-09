Un'estate fa: il cast completo della nuova serie Sky con Lino Guanciale

Su Sky sta per arrivare una nuova serie italiana che sta già facendo parlare di sé. Si tratta di un thriller su due livelli narrativi che ci riporterà indietro nell'estate del 1990 tra falò, campeggi, cabine telefoniche e tutto il fascino nostalgico di un periodo storico che ha formato un'intera generazione. Tra viaggi nel tempo, omicidi da risolvere e tanto altro ancora, Un'estate fa è il nuovo titolo su cui Sky sta puntando in questo autunno 2023. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta da questa serie e qual è il cast completo.

Di cosa parla Un'estate fa?

Un'estate fa è una serie crime/thriller basata su due linee narrative una nel presente e una nel passato. La polizia ritrova il corpo di una donna scomparsa 30 anni prima e scopre che non è morta accidentalmente ma per omicidio. Il primo sospettato è Elio, il suo ex fidanzatino da ragazza che, sconvolto da questa scoperta e dopo un incidente stradale, si ritrova ad avere di nuovo 18 anni e a rivivere l'estate degli anni '90 insieme ad Arianna, questo il nome della ragazza uccisa, per scoprire tra passato e presente chi l'ha uccisa davvero.

Un'estate fa: il cast completo

Un'estate fa ha come grandi protagonisti Lino Guanciale, l'attore itlaiano noto per aver recitato in fiction di grande successo come Don Matteo, La porta rossa, L'Allieva, Mare Fuori, Il commissario Ricciardi, Noi e insieme a lui c'è anche Filippo Scotti, vincitore del Premio Mastroianni al Festival di Venezia per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino che, nella serie Sky, interpreta la versione giovane di Lino Guanciale. Oltre a loro, il cast di Un'estate fa vede il ritorno sul piccolo schermo di Claudia Pandolfi (Un medico in famiglia, Distretto di Polizia, I Liceali, Baby) e ancora Antonia Fotaras, Nicole Grimaudo, Alessio Praticò, Paolo Pierobon, Tobia De Angelis, Luciano Scarpa, Martina Gatti, Luca Maria Vannuccini, Sofia Iacuitto, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Alessio Piazza, Ginevra Francesconi, Francesco Foti, Denis Fasolo, Massimo De Santis, Francesco Della Torre, , Giulio Turbolente, Giulio Tropea, Giovanni Buselli, Giovanni De Giorgi, Claudio Bigagli, Eleonora Giovanardi, Elisabetta De Palo, Paolo Triestino, Agnese Nano e Massimo Dapporto.

Quando esce Un'estate fa su Sky

Un'estate fa debutterà su Netflix il prossimo 6 ottobre 2023 con i primi due episodi.