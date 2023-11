Unwanted 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Ci sarà una stagione 2 di Unwanted, la serie tv di Sky tratta dal libro Bilal. Il mio viaggio da infiltrato verso l'Europa di Fabrizio Gatti, direttore editoriale per gli approfondimenti di Today? L'ipotesi non è da scartare, e dato che da oggi sono disponibili on demand per i clienti Extra gli ultimi due episodi (che andranno in onda venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic) iniziamo a guardare a quello che potrebbe succedere.

Ci sarà la stagione 2 di Unwanted?

Innanzitutto, va fatta una precisazione: Unwanted non è una pura trasposizione di Bilal. Il libro del nostro direttore editoriale è stato adattato da Stefano Bises e dagli altri sceneggiatori, che innanzitutto hanno avuto quella che lo stesso Fabrizio ha definito "un'intuizione geniale" dal punto di vista narrativo: ambientare le vicende della serie a bordo di una immaginaria nave da crociera che solca il Mediterraneo.

E così la figura di Fabrizio/Bilal è stata "assorbita" dal personaggio di Marco Bocci, comandante della nave da crociera che si trova a soccorrere un barcone di migranti, dando vita a un confronto ravvicinato tra i passeggeri in vacanza e i migranti accolti a bordo.

Di conseguenza, le vicende narrate dalla serie non coprono tutte le storie riportate da Gatti in Bilal., ma circa un terzo di esse, tra il viaggio attraverso il deserto e il mare. E quindi, non è da escludere che ci possa essere Unwanted 2. Una possibilità indirettamente confermata dallo stesso Fabrizio Gatti, che ha parlato di un eventuale possibile seguito alla narrazione messa in scena per la prima stagione.

Ovviamente, molto dipenderà dal riscontro di pubblico che Unwanted avrà in Italia e all'estero, e che potrebbe convincere i vertici di Sky a confermare la serie diretta da Oliver Hirschbiegel per una stagione 2.

Quando potrebbe uscire Unwanted 2

Difficile al momento ipotizzare delle tempistiche di uscita per Unwanted 2, considerata anche la complessità che sta dietro a una simile produzione di respiro internazionale. Ipoteticamente, se la serie fosse rinnovata, si potrebbe teorizzare un'uscita della stagione 2 non prima dell'inizio del 2025.