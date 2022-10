Chi è Memo Remigi, oggi accusato di molestie: dalle origini alle nozze con Lucia

Nasce ad Erba, in provincia di Como, il 27 maggio del 1938. Il suo nome di battesimo è Emidio ma tutti lo conoscono come Memo. Al centro delle accuse di molestie ai danni della collega Jessica Morlacchi, Memo Remigi ottenne il successo da musicista negli anni Sessanta, ma è negli ultimi anni che la sua carriera ha vissuto una vera e propria primavera professionale, prima con il coinvolgimento a Propaganda Live e poi con l'approdo nel cast fisso di Oggi è un altro giorno. Una primavera che si è arrestata oggi, dopo che le telecamere lo hanno ripreso mentre palpeggiava Morlacchi proprio durante la sigla conclusiva della trasmissione di Rai Uno.

Memo Remigi agli inizi della carriera

Figlio di un industriale brianzolo, da papà eredita la passione per la musica. Tra le voci più apprezzate del panorama musicale italiano, Memo Remigi inizia la sua carriera di musicista negli anni Sessanta. A scoprirlo è Giovanni D'Anzi. Il primo successo arriva al "Festival della canzone di Liegi" con Oui, je sais. Da qui il primo 45 giri, la partecipazione ad “Un disco per l’estate” con la canzone “Innamorati a Milano” e quindi il Festival di Sanremo nell'87 in coppia con Sergio Endrigo con la canzone “Dove credi di andare”.

Sul finire degli anni Settanta approda alla tv come conduttore e in radio, senza mai abbandonare la musica, non solo come come interprete ma anche come autore di varie edizioni dello Zecchino d'Oro. Remigi diventa un volto popolare del piccolo schermo ma, dopo aver collezionato una serie di trasmissioni, decide di voler buttarsi anche nel mondo della prosa cimentandosi anche in commedie di spessore.

La nuova primavera professionale, da Propaganda Live a Ballando

In tv è assente per diversi anni, finché nel 2017 non viene notato dallo staff di Propaganda Live, show satirico di La7, che decide di affidargli un ruolo nel cast fisso. Da allora, una risalita in termini di risonanza mediatica: l'inclusione tra i concorrenti di Ballando con le stelle in prima serata su Rai Uno, poi nel daytime di Rai Uno con Oggi è un altro Giorno, dove proprio oggi si sono consumati i gravi fatti. Nel pomeriggio la notizia della sospensione del contratto Rai.

Memo Remigi, vita privata: il matrimonio e quel flirt con Barbara D'Urso

Per quanto riguarda la sua vita privata invece, dal 1996 è stato sposato con Lucia dalla cui relazione è nato il figlio Stefano (ex marito dell'attrice Francesca Cavallin) che l'ha reso nonno di 4 nipoti. Una storia vissuta fino alla fine, fino all'ultimo giorno di vita di lei, scomparsa nel 2021. E una storia che non è sempre stata rosa e fiori la loro storia. Per ben cinque anni i due sono stati infatti separati ma poi lui è andato a riprendersi la sua Lucia rendendosi conto che nessuna poteva essre come lei.

Prima ancora di Lucia infatti, per Remigi c'è stata la chiacchierata storia con una giovanissima Barbara D'Urso, ventenne all'epoca dei fatti, e altri presunti flirt con attrici piuttosto che signore del mondo dello spettacolo che si sono avvicinato a quel "roscio" dagli occhi azzurri.