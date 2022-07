Chiara Ferragni seduce con l'abito di pietre firmato "The Attico"

Metti un’estate rovente e la capacità di fare tendenza di Chiara Ferragni, ed ecco serviti i look più iconici e al contempo seduttivi della stagione. L’imprenditrice digitale nell’ultimo periodo si è distinta per i suoi outfit decisamente hot, che lasciano poco spazio all’immaginazione dai pantaloni vedo non vedo in swarovski di Ludovic De Saint Sernin, al look provocante firmato Mugler. Ieri la Ferragni ha infiammato di nuovo i social con un outfit seducente e decisamente sera veli. Chiara terminate le vacanze di famiglia in Puglia ha raggiunto Parigi per la settimana della dell’alta moda. La regina delle influencer in queste giornate cariche d’impegni come sempre si è distinta per gli ensemble alla moda e particolari, come quelli targati Schiparelli.

L’abito The Attico

Nella giornata di ieri la moglie di Fedez è riuscita nuovamente a sorprendere indossando un abito di The Attico. Non si tratta di un vestito qualunque. E’ un capo realizzato in sole pietre multicolor dall’effetto vedo e non vedo che lascia gran parte della pelle scoperta. La gonna dell’abito realizzata da frange di pietre è completata da piume nere, che creano un gioco di movimento e dinamismo nel capo. Un vestito attuale e trasgressivo che, seppur nella sua modernità, ricalca linee e stilemi degli anni ’20. La Ferragni ha abbinato questo pezzo importante a dei sandali semplici color nude, scegliendo di portare i lunghi capelli biondi lisci, in armonia con la vivacità dell’abito. “Serata informale”, ha scritto Chiara in tono ironico a corredo del video in cui si mostra splendida mentre attraversa l’Hotel de Crillon con il vestito The Attico. La mamma di Leone e Vittoria ha poi preso parte ad una cena nell’hotel parigino vista Tour Eiffel in compagnia della sorella Valentina e delle amiche Veronica Ferraro e Flavia Arditi. Chiara sembra piacersi proprio tanto con questo abito, visto che anche nella giornata di oggi ha postato un carosello di immagini con indosso il capo. “Ieri sera a Parigi”, ha scritto a corredo degli scatti che raccontano la serata glamour parigina coronata dall’eleganza dell’abito The Attico.