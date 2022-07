Clizia e Paolo, dopo il battesimo profumo di fiori d'arancio

Si celebrato ieri il battesimo del piccolo Gabriele, il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La cerimonia si è svolta ad Agrigento, con un padrino molto speciale, Alfonso Signorini. E? stato il conduttore del Grande Fratello a far da cupido per questa coppia nata sotto i riflettori della Casa più spiata d?Italia. Una volta concluso il reality Clizia e Paolo hanno continuato la loro relazione, coronata a febbraio dall?arrivo del piccolo Gabriele. Poteva quindi esserci un padrino più azzeccato?

Il dettaglio che fa pensare alle nozze

L?influencer ha condiviso alcuni attimi dal grande giorno. Dal momento del battesimo in Chiesa, sino agli allestimenti in azzurro in riva al mare. Ciò che non è sfuggito ai followers della coppia è l?outfit di Clizia, che già fa presagire aria di matrimonio. La 41enne è apparsa splendida con indosso un abito da principessa, monospalla, gonna ampia, in un delicatissimo celeste polvere, l?Incorvaia sembrava a tutti gli effetti una sposa. Un dettaglio che ha fatto sognare i fan. Non a caso il volto televisivo alla sua foto con indosso il vestito ha aggiunto come sottofondo il brano di Cenerentola, ?I sogni son desideri?. Insomma Cenerentola c?è, il principe pure, manca solo un matrimonio da sogno.

Paolo e Clizia presto sposi

Pare che l?Incorvaia e Ciavarro ci starebbero già lavorando. Tempo fa il settimanale Nuovo TV, aveva rivelato che i due diranno ?sì lo voglio? a settembre. Location come sempre la Sicilia, terra natale di Clizia, pare che il grande giorno si terrà a Lampedusa. Addirittura i rumors parlavano di un battesimo con sorpresa. Si vociferava infatti che gli ex gieffini stessero organizzando una doppia cerimonia: matrimonio e battesimo insieme. A quanto pare non è stato così, ma chissà che Clizia e Paolo non approfitteranno delle loro vacanze in Sicilia per mettere a punto anche il loro grande giorno dal sapore siciliano