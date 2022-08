Michelle Hunziker presenta Giovanni ad Aurora: prove di famiglia allargata

Lo sospettavamo da tempo, Michelle Hunziker ha fatto le presentazioni ufficiali in famiglia con Giovanni Angiolini. Gli indizi c’erano tutti, e grazie alla potenza dei social avevamo immaginato che la conduttrice avesse fatto conoscere le figlie al bel medico. La svizzera aveva infatti registrato delle stories Instagram in compagnia delle sue ragazze sulla stessa imbarcazione sulla quale si ritraeva anche il sardo.

Aurora e Giovanni

La conferma ufficiale arriva ora dal settimanale “Diva e donna” che ha pubblicato le foto della presentatrice in compagnia del suo Giovanni e la figlia maggiore Aurora, 27 anni, nata dall’unione con Eros Ramazzotti. I tre sulla cornice dello splendido mare della Costa Smeralda appaiono complici e sorridenti, lasciando trasparire una certa intensa. Sembrerebbe dunque che la giovane influencer abbia accolto di buon grado il nuovo fidanzato della mamma. Assenti dalle foto divulgate dal settimanale di gossip le piccole, Sole, 9 anni, e Celeste, 7 anni, avute dall’ex marito Tomaso Trusardi. Sembrerebbe che anche per le figlie minori della Hunziker sia giunto il momento di conoscere Angiolini. Le piccole hanno infatti raggiunto la mamma in Sardegna, dove ormai è di casa, e qui hanno probabilmente avuto modo di conoscere il medico.

Michelle, una di famiglia

Ma non solo, anche Michelle, sempre più innamorata della terra del nuovo compagno, ha potuto conoscere la sua numerosa famiglia. Sempre su Diva e Donna la conduttrice è apparsa insieme a Paolo, fratello di Giovanni di professione fisioterapista, non a caso i due già da tempo si seguivano vicendevolmente su Instagram. Pare che la 45enne abbia conosciuto anche il resto della famiglia Angiolini, che la segue in massa sui social, come lascerebbero suggerire anche le leccornie sarde caserecce immortalate da Michelle su Instagram.

Il giallo del test di gravidanza

Intanto la Hunziker per degli impegni lavorativi ha dovuto lasciare l’amata Sardegna per fare ritorno a Milano, non mancando di fare visita a Bergamo, città dell’ex marito Trussardi. Proprio mentre le vacanze non diventato che un ricordo, il settimanale “Chi” ha lanciato una vera e propria bomba su Michelle e famiglia. Pare che la presentatrice svizzera sia stata avvistata in farmacia ad acquistare un test di gravidanza in compagnia di Aurora. Sarà servito a lei o alla figlia? Solo lo spuntare di un “pancino sospetto”, potrà effettivamente dirci a chi è servito il famigerato test.