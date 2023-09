"Al Bano e Romina Power nonni: la figlia Romina è incinta"

Al Bano e Romina Power potrebbero diventare nonni per la quarta volta. Dopo i tre figli di Cristel Carrisi, Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Rio Ines, nati dall'amore con l'imprenditore croato Davor Luksic a rendere nonni i due cantanti sarebbe la loro secondogenita: Romina.

Al momento si tratta solo di una congettura dopo che il settimanale Diva e Donna ha pubblicato sulla rivista in edicola questa settimana uno scatto in cui la 36enne si accarezza in modo 'sospetto' il ventre. Carrisi, nello scatto, indossa un abito verde e il suo toccarsi la pancia mette in evidenza una piccola curvatura, impossibile quindi non pensare ad una gravidanza, anche perché la vita sentimentale di Romina Jr, negli ultimi due anni, è particolarmente felice. Dal 2022, la prima foto insieme risale all'aprile ma i due potrebbero essere legati da prima, fa coppia fissa con Stefano Rastelli, 52 anni, ex regista di esterna di Oggi è un altro giorno: i due si sono conosciuti proprio nel programma, che non è stato rinnovato nella nuova stagione della Rai, di Serena Bortone e non si sono più lasciati. Le presentazioni ufficiali tra Rastrelli e i suoceri sarebbero avvenute in occasione del 35esimo compleanno della figlia.