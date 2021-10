Le prime parole della presunta amante di Icardi

Mentre Mauro Icardi e Wanda Nara si godono la pace fatta, la presunta amante del calciatore rompe il silenzio sui social, difendendosi dai duri attacchi (e dagli insulti) della showgirl argentina che nei giorni scorsi - nel pieno di una tempesta coniugale - l'aveva definita "zorra" (cagna).

Eugenia Suarez ha pubblicato una lunga lettera tra le storie Instagram "per abbassare il rumore esterno di bugie, maltrattamenti e sguardi protesi a costruire storie manipolate" che fanno di lei "il capro espiatorio della violenza mediatica". L'attrice che avrebbe fatto perdere la testa all'ex attaccante dell'Inter, ha deciso di parlare, stanca delle chiacchiere e delle cattiverie sul suo conto: "Sono stata in silenzio per molto tempo per vari motivi. Il principale è la paura e l'inesperienza - spiega - per non saper dare un nome al livello di bugie e atrocità che vengono raccontate per alimentare quello che si dice minuto per minuto in televisione".

La stoccata a Icardi: "Non ho iniziato io, è un conquistatore seriale"

La Suarez scende nei particolari, riferendosi a Icardi pur non facendo mai il suo nome: "Quello che sta accadendo oggi ha alle spalle una storia molto più grande e profonda, con la quale molte donne sicuramente si identificheranno - scrive - Mi è toccato di avere relazioni con uomini alle cui parole ho sempre creduto: che erano separati o si stavano separando e che non c'erano conflitti. In questa situazione sento di vivere un dejavu infernale, dove pago ancora una volta con la mia reputazione questioni che sono dominio personale di ogni donna. Un ripetersi degli eventi che rivela la mia inesperienza e soprattutto la profonda credibilità che ho dato a questi uomini che poi hanno taciuto, lasciando che i lupi mi mangiassero". Infine la stoccata: "Quello che è successo è una situazion che non ho iniziatoio, non ho provocato e non ho incoraggiato. Il peso di come vengo giudicata è totalmente asimmetrico, altrimenti si saprebbe che non sono stata io a insistere ed a causare questa situazione - ci tiene a sottolineare - Presumo per colpa della mia inesperienza, dovrò imparare molto d'ora in poi, ma non ho intenzione di farmi carico, per me e per tutte le donne che vengono sempre giudicate, degli atteggiamenti di conquistatori seriali che questi uomini hanno imparato e che poi sanno nascondere bene".