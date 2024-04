Antonella Clerici parla dell'adolescenza della figlia Maelle: "Ha già un fidanzatino"

Una figlia adolescente è il terrore di ogni genitore. Un'età difficile, ma non è detto che il confronto non sia possibile. Lo sa bene Antonella Clerici, che con la figlia Maelle - di 15 anni - ha instaurato un dialogo importante fin da quando era bambina e riesce a gestire abbastanza serenamente questa fase di vita.

"Insomma" risponde a Tv Sorrisi e Canzoni quando le si chiede come vanno le cose con la ragazza - avuta dall'ex compagno Eddy Martens - ma poi spiega: "A quell'età non bisogna andare giù dritti con le critiche, ma cercare il dialogo. Mia figlia adesso sta facendo il primo anno di liceo classico ed è stata la scelta giusta perché ha dei professori che non guardano solo al profitto ma alla persona, al benessere complessivo degli studenti".

Maelle non ha problemi con lo studio e si impegna molto, racconta ancora la conduttrice: "Sa che per me lo studio è fondamentale. Come voti alterna i 4 e gli 8, non ha mezze misure, ma sono contenta perché è una ragazza giudiziosa". Nessun colpo di testa, nemmeno fuori dalla scuola: "Si veste in modo adeguato alla sua età - fa sapere Antonella Clerici - si trucca in modo leggero e ha già un fidanzatino, una simpatia". Tra loro c'è un bellissimo rapporto e trascorrono molto tempo insieme, nonostante gli impegni della conduttrice. Soprattutto c'è un momento della giornata che è il loro punto di riferimento: "La sera, prima di dormire, quando ci mettiamo sul suo letto e parliamo, anche di piccoli problemi - rivela la Clerici - Io le dico sempre: ogni piccolo peso che si ha sul cuore, se non si condivide con qualcuno, diventa più grande. Ed è così che lei si apre con me".