Antonella Clerici scrive alla mamma di Francesco Valdiserri, investito e ucciso a 18 anni

La condanna a 5 anni di reclusione per Chiara Silvestri, la 24enne che nella notte del 19 ottobre 2022 ha investito e ucciso a Roma Francesco Valdiserri, 18 anni, si lascia dietro una lunga scia di indignazione. Il giovane stava camminando insieme a un amico sul marciapiede, quando l'auto guidata dalla ragazza è uscita fuori strada, schiacciandolo contro il muro di un palazzo. Chiara, giudicata con rito abbreviato, è accusata di omicidio stradale aggravato perché era alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. Il giudice, però, ha optato per una condanna a 5 anni di reclusione.

In mezzo a tanto rumore, preferisce non fare nessuna polemica la mamma di Francesco, la giornalista Paola Di Caro. Subito dopo la sentenza, la donna ha condiviso un articolo su Twitter, commentando: "Ho molto parlato di mio figlio e per ricordarlo lo farò ancora. Mai del processo per la sua morte. Lo faccio per promettere che ripeterò fino all'ultimo respiro quello che dissi al suo funerale: provate ad essere felici. Non fate del male. Non fatevi del male. Ti amiamo Fra".

Parole commoventi che hanno toccato nel profondo Antonella Clerici. La conduttrice, infatti, ha retwtittato il post, aggiungendo: "Che forza, che coraggio, che amore, che lezione di vita". Anche lei, mamma di Maelle - che oggi ha 14 anni - si mette nei panni di Paola Di Caro, immaginando il dolore immenso che può provare, ed esprimendo tutta la sua stima per questa donna che in un momento del genere, invece di puntare il dito alla ricerca di colpevoli o di protestare per la pena quasi irrisoria davanti a una perdita del genere, continua a ricordare il figlio con amore, provando a non far essere vana la sua morte.