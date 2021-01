"Antonella Elia ha finto di aver avuto un tumore, si scusi", il retroscena del volto tv

Proseguono le polemiche sullo scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip. L'opinionista del reality show è stata infatti accusata di essersi mostrata irrispettosa nel sottolineare come la concorrente sia ingrassata di recente: dettaglio che la seconda ha ricollegato al tumore avuto negli ultimi anni. Una settimana dopo, poi, si è scusata: "Ci sono passata anche io, la mia era solo una battuta", ha dichiarato. Oggi però ad intervenire sulla questione è Benedicta Boccoli, volto tv e showgirl, che accusa Antonella di ipocrisia.

"Antonella Elia ha finto di avere un tumore"

“Ti ho vista in tv al GF e stavi discutendo con la De Grenet - dice Benedicta - Hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così. Non hai avuto un tumore, hai avuto una cose terribile, sei stata operata, per carità. Però non hai fatto chemioterapia, radio terapia e non stai facendo una cura ormonale come me o Samantha. Parlo quindi di un tema che conosco molto bene. Non ci fai una bella figura Antonella Elia, capito? Un contraddittorio si vince con altre armi che magari hai. Ti pregherei che tu tornassi indietro sui tuoi passi e chiedessi scusa”.

Cos'è successo tra Samantha De Grenet e Antonella Elia

Dopo lo scontro di dieci giorni fa in cui Antonella ha detto a Samantha di vederla ingrassata è scoppiato il dramma sia dentro sia fuori la casa. De Grenet ha collegato il suo essere "ingrassata" alla malattia, un tumore al seno. E Elia ha replicato a tono: "Stai strumentalizzando la malattia che io conosco e non mi permetterei di colpire nessuno su ciò - ha dichiarato - non strumentalizzare. Ci sono passata anch'io purtroppo e non l'ho mai detto, dovresti essere meno arrogante e aggressiva, la mia era solo una battuta per sdrammatizzare una discussione pesante".