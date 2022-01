Arisa quasi senza veli, riconquista la sua sensualità senza "vergogna": le foto virali

Arisa ama il suo corpo, forse ci ha messo degli anni ad apprezzarlo, ma ci è riuscita. Una rivoluzione fatta di curve e sensualità la sua e che fa impazzire i suoi fan. Durante Ballando con le stelle, che poi ha vinto in coppia con Vito Coppola, le sono arrivate proposte anche dal mondo del porno (Rocco Siffredi sarebbe felice di lavorare con lei) che lei non ha mai rifiutato, ma solo rimandato a data da destinarsi, se mai dovesse cambiare idea.

Una svolta sexy e romantica, che va di pari passo con il suo nuovo album "Ero Romantica". E così per chiedere a tutti e tutte le ascoltare le sue canzoni Arisa ha deciso di pubblicare alcune foto in mutande e reggiseno neri: "Oggi si lavora, ma prima, voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato". E l'internet l'ha spaccato: sono moltissimi i mi piace e i commenti compiaciuti e di supporto.

"Ero romantica mi sta cambiando la vita, ho bisogno che lo ascoltiate ancora, che impariate le canzoni a memoria e che le cantiate ovunque, che lo consigliate a conoscenti e amici. Anche le vostre mamme apprezzeranno, perché mai come ora ci si capisce nel voler a tutti i costi essere donne, senza la vergogna che ci è stata donata nei secoli" scrive ancora la cantautrice.

Un album-manifesto: "Spudorate e decise a riprenderci quello che è nostro, che per troppo tempo ci è stato negato e fatto pesare. Donna per chiunque ci si senta è un diritto, non un reato, né una condizione di serie B. “Donna” repeat after me. Riempitici la bocca e l’autostima, lascia stare le altre stronz**e, vivi e amati. Baci" conclude Arisa che si firma Ros (Rosalba Pippia).

Arisa torna in tv

Milly Carlucci ha annunciato che la quarta giudice del Cantante Mascherato sarà Arisa. La conduttrice lo ha confermato durante il programma "Da noi… a ruota libera", su Rai 1 condotto da Francesca Fialdini.

"Abbiamo il quarto giurato, se vuoi te lo dico. Ci saranno Flavio Insinna, il più grande esperto di maschere al mondo, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo, lei e il suo quadernino, precisissima, che studia e prende appunti… Il quarto giurato, anzi giurata, invece, è Arisa. Non vedo l’ora di averla in studio - ha spiegato Carlucci - Arisa è un’artista che mi fa impazzire per la sua creatività e imprevedibilità. Oltre a questo, è una persona che ha una curiosità e un acume incredibili. Arriva, tutta carina, e poi fa un ritratto di te che ti inchioda come una farfallina al muro! Conto su questa sua caratteristica".