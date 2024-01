Asia Argento completamente nuda sui social. Le foto (poi censurate)

Asia Argento, su Instagram, come mamma l'ha fatta. L'attrice, a 48 anni, si è lasciata andare a una serie di scatti completamente nuda poi pubblicati sul suo profilo Instagram. Foto osé che hanno infiammato i social scatenando i fan della figlia di Dario Argento che hanno riempito lo spazio commenti del post con innumerevoli lodi per il fisico mozzafiato di Asia.

Foto, quelle di Asia, talmente sexy che sono subito state rimosse dal suo profilo social, molto probabilmente censurate dalla stessa piattaforma che non ammette nudità. Ma le tracce di quegli scatti senza veli sono rimaste online e stanno facendo il giro del web.

Asia Argento, dopotutto, è una provocatrice e non è la prima volta che si sveste sui social mostrando a tutti le sue forme e quel fisico asciutto e invidiabile che ha all'età di 48 anni. E tra i tanti commenti ricevuti dall'attrice c'è anche chi ha voluto specificare quanto le ventenni di oggi, tutte rifatte per sembrare sempre bellissime, non hanno nulla a che vedere con la bellezza di Asia al naturale.

"E le 20enni mute” ha, infatti, commentato qualcuno su quel post che ora non c'è più, "Una dea", 'ha definita, invece, qualcun altro ma c'è anche chi non ha apprezzato molto questo suo mettersi in mostra coprendo le parti intime solo con delle emoji. "Che senso hanno queste provocazioni?" è stato, infatti, il commento di un altro utente Instagram. Ma se qualche critica c'è stata, i complimenti sono andati per la maggiore e sono proprio la sicurezza in se stessa, il suo sex appeal e quell'essere rock dentro e fuori a rendere Asia una vera meraviglia, e che sia nuda o vestita, poco importa.