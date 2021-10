Lo scherzo di Aurora Ramazzotti per il compleanno di Alvin

Alvin ha compiuto 44 anni: ieri, 18 ottobre, il conduttore televisivo originario di Rho ha festeggiato il compleanno circondato dall’amore della moglie Kali Wilkes e dei suoi due figli, Tommee, 11 anni, e Ariel, di 8 anni, ma anche dall’affetto dei tantissimi follower che gli hanno riservato un pensiero e anche qualcosa di più…

Tra questi, anche Aurora Ramazzotti, collega e soprattutto amica del presentatore, che per lui ha pensato ad un’originale sorpresa: uno scenografico bouquet di rose gialle che formano il numero 50, età scherzosamente attribuitagli.

Il 'gentile omaggio' è stato condiviso sui social dallo stesso Alvin che ha ironizzato sulla burla di Aurora: “Cari amici, ieri è stato il mio compleanno, 44 anni. Grazie a tutti degli auguri intanto, ma c’è una cosa che non vi ho detto. Ieri è finita un’amicizia. Ditemi voi se ho fatto bene a chiudere tutti i rapporti con Aurora Ramazzotti quando mi è arrivato questo a casa…o no?”. La domanda ha trovato il commento della diretta interessata: “Ma sei sicuro sicuro di non averne compiuti cinquanta? 100%?” ha replicato lei, autrice di una sorpresa di certo insuperabile per singolarità.

Mediaset ha sospeso Mystery Land, il programma con Aurora Ramazzotti e Alvin

Aurora Ramazzotti e Alvin sono reduci dalla sospensione del loro programma Mystery Land, andato in onda per sole due puntate in prima serata su Italia1. La decisione di Mediaset è arrivata alla luce dei dati di ascolto al di sotto delle aspettative. "Il programma rientra ai box per una revisione profonda e ritornerà quanto prima in onda su Italia 1 con una nuova formula", ha assicurato l’azienda. In attesa di sapere se e quando rivedremo ancora le puntate già registrate, resta l’amicizia tra i due conduttori ben visibile attraverso i social.