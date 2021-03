Barbara d’Urso e la storia con il visconte Guglielmotti, lui vuota (finalmente) il sacco

Il nobile, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ammette una frequentazione con la conduttrice avvenuta in passato

C’è stato del tenero tra Barbara d’Urso e il visconte Ferdinando Guglielmotti? L’interrogativo serpeggia da giorni, portato in auge nelle cronache rosa dalla presenza del nobile sull’Isola dei Famosi che, durata solo qualche giorno, è stata comunque sufficiente per alimentare le voci.

Mentre la conduttrice ha preferito non commentare il gossip che la riguarda, adesso a parlare è l’ex naufrago che, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha raccontato di una frequentazione e di un interesse reciproco poi rimasto nei confini dell’amicizia.

Il Visconte Guglielmotti parla del rapporto con Barbata d’Urso

“Ci siamo incontrati quando eravamo single, abbiamo avuto un interesse reciproco a conoscerci. Confesso che è stato un momento bello” ha rivelato visconte Ferdinando Guglielmotti parlando della sua frequentazione con Barbara d’Urso: “A un certo punto abbiamo dovuto decidere se trasformare il nostro rapporto in un grande amore o in un rapporto d’amicizia, e abbiamo scelto l’amicizia. Siamo due persone che in un rapporto d’amicizia sono perfette, ma che in qualsiasi altro tipo di legame probabilmente non lo sarebbero state. Non lo sapremo mai”. Dunque, pare proprio che tra i due ci sia stato qualcosa, non diventato un legame sentimentale ma comunque meritevole di essere ricordato.

In effetti, il sospetto che tra il Visconte e Barbara d’Urso ci fosse stato del tenero si era avvertito proprio durante una diretta di ‘Pomeriggio Cinque’, quando Giovanni Ciacci raccontava dell’amore segreto del nobile verso una donna. “Lui si è innamorato solo una volta di una donna che non diciamo chi è… Grazie”, ha affermato la conduttrice, espressiva quanto è bastato per lasciare che il pubblico intuisse che fosse proprio lei la diretta interessata.