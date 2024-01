Antonino riabbraccia la figlia dopo la lite con Belen: "Ora si ritrovano come due estranei". Le foto

Si sarebbero appianati i rapporti tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese dopo l'accesa discussione a colpi di post e commenti che ha turbato le vacanze natalizie. I due ex avevano litigato pubblicamente per la gestione della piccola Luna Marì nata due anni e mezzo fa dalla loro relazione, lui accusando la madre di sua figlia di non avergli permesso di vederla nelle feste natalizie e di averla portata in Argentina contro il suo volere, lei replicando a tono e rimandando al suo legale ogni chiarimento. Oggi, però, la situazione sembrerebbe appianata, con le buone intenzioni da parte di entrambi di mantenere buoni rapporti per il bene della bambina.

A spiegare dettagliatamente la situazione è il settimanale Chi che, dopo aver ospitato le riflessioni più private di Belen, nel numero oggi in edicola racconta come lei e il suo ex non intendano affatto farsi la guerra, ma chiarire solo alcuni aspetti. "Ha prevalso la ragione in due persone che si sono amate" si legge nel servizio che mostra le foto dell'incontro tra Belen e l'ex hairstylist (oggi imprenditore che collabora anche con Sonia Bruganelli che di recente ha smentito ogni implicazione sentimentale con lui) che ha preso e portato un po' con sé Luna Marì. "Si sono lasciati molto velocemente e ora si ritrovano, quasi come due estranei, a decidere i tempi e i modi per vedere la figlia" prosegue ancora il racconto, spiegando come il dialogo sia tornato pacifico tra i due anche tramite i rispettivi avvocati che hanno ribadito gli accordi sulla custodia della bambina.