Sonia Bruganelli: "Bonolis? Ho fatto bene a lasciarlo, mi sto riscoprendo". Poi la rivelazione su Belen

Sonia Bruganelli è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare a che punto della vita si trova oggi che la sua vita è cambiata per sempre dopo la separazione da Paolo Bonolis. Una scelta difficile, sofferta ma che per Sonia era inevitabile, anzi, una necessità. E oggi che è passato un po' di tempo e che i due hanno avuto modo di adattarsi a questa separazione, come sta Sonia? Come sta vivendo questa nuova vita da single? Sembra benissimo.

"Questa nuova fase della vita va molto bene - ha ammesso Sonia -. Finalmente sono andata a vivere da sola con mia figlia Adele. C'è un po' di confusione, bisogna fare i conti con le cose che cambiano e paradossalmete sto facendo la mamma molto piu di prima. E non sto riscoprendo solo l'essere mamma ma anche scoprendo molto di me. Ora sono più soddisfatta di me e questo mi fa stare bene e mi fa capire che ho fatto la scelta giusta".

Un amore, quello con Paolo Bonolis che per Sonia è stato fondamentale ma che l'ha anche fatta crescere prima del tempo, come lei stessa ha rivelato spiegando anche, una volta per tutte, che lei e Paolo non torneranno insieme perché stanno entrambi prendendo percorsi diversi.

"Ora capisco molte cose del mio passato con Paolo e sicuramente con lui ha precorso un po' troppo i tempi perché l'ho incontrato quando lui era già grande, aveva 36 anni e io ero molto più piccola. Io ho sbagliato perché ho cercato di competere con il suo passato da conduttore famoro, con le sue ex, invece dovevo vivere la mia vita. Io avevo l'impressione che il passato di Paolo fosse troppo ingombrante e ho voluto correre ritrovandomi con una figlia da giovanissima, nata con delle problematiche, con un marito che stava spessissimo fuori e intenta a fare una corsa che a un certo punto mi ha lasciato senza fiato. E forse, se Paolo ha fatto un errore, è stato quello di azzerare la nostra differenza d'età e non dirmi: "Vai piano"".

E poi, la verità sul flirt con Antonino Spinalbese di cui si è parlato tanto nell'ultimo periodo che Sonia ha voluto subito mettere a tacere.

"Il flirt con Antonino Spinalbese? Non sto con lui, potrei essere sua mamma, purtroppo - sono state le parole di Sonia che poi ha fatto una rivelazione bomba su Belen Rodriguez.

"Belen ha pensato che stessi con Antonino, era gelosa e mi ha fatto una telefonata ma le ho spiegato da donna a donna che non era vero, che avevo solo conosciuto sua figlia Luna perché Antonino mi ha aiutato a far inserire mio figlio nel mondo milanese, nulla più".