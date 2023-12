Belen inquadra il nuovo fidanzato in macchina, ma lui reagisce male: il video

Che il fidanzato di Belen non amasse i riflettori è apparso chiaro sin dall'ultima intervista rilasciata da lei a Domenica In, quando la showgirl è persino scusata per parlare del loro privato di fronte a centinaia di migliaia di spettatori. Nell'ultimo video condiviso su Instagram però, la diffidenza di Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano, è apparsa ancora più evidente.

Belen e Elio sono in macchina e stanno andando verso qualche ristorante in cui trascorreranno il pranzo del sabato, quando Belen prende il telefono e immortala un siparietto sui social. Eccola mentre canta in macchina il brano "Iris" di Biagio Antonacci ("Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te") e poi gira la fotocamera verso Elio che, lì per lì sorride, ma poi nel vedersi inquadrato si mostra infastidito: "Dai, Basta", dice con un'espressione rigata dall'insofferenza.

Poco dopo però le tensioni sono presto risolte: i due si stanno baciando di fronte a un romantico locale di campagna, dove hanno festeggiato il tempo libero del weekend. "Grazie a te", è il messaggio che Belu scrive al compagno, dopo aver postato le foto. "Ci aiutate a credere di nuovo nell'amore", commentano i follower.

Chi è Elio Lorenzoni, vicino a Belen nella depressione

La storia tra Elio e Belen va avanti da alcuni mesi, seppure i due si conoscevano ormai da ben dodici anni. Lui, estraneo al mondo dello spettacolo, è presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni srl, società che operano nel settore moto. Grazie a lui la showgirl ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione turbolenta con Stefano De Martino, accusato di averla tradita oltre dieci volte. Gli ultimi mesi di Belen sono stati infatti molto difficili: a causa di una depressione, è stata ricoverata in una clinica. Solo Elio è stato capace di supportarla.

Oggi Elio e Belen sono una meravigliosa famiglia allargata. Lui ha già conosciuto Santiago, primogenito della conduttrice nato dieci anni fa dall'amore per Stefano, e Luna Marì, avuta invece due anni fa dall'ex compagno Antonino Spinalbese. Sono loro oggi il suo calore familiare.