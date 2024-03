Belen Rodriguez e le lezioni di danza: il retroscena che svelerebbe i suoi piani lavorativi

Secondo alcune indiscrezioni qualcosa starebbe bollendo in pentola per Belen Rodriguez. Da alcuni giorni circola il pettegolezzo che la showgirl si starebbe preparando per partecipare a un noto programma Rai. Il capitolo Mediaset sembrerebbe al momento più che concluso e così, nonostante sia impegnata con le sue linee di moda, Rodriguez starebbe puntando alla Rai. Nulla di strano se pensiamo che proprio a Mara Venier, a Domenica In, ha rilasciato l'intervista in cui ha parlato, per la prima volta, dei (presunti) tradimenti di Stefano De Martino. E se arrivasse davvero in Rai si ritroverebbe anche molto vicina, ma solo per lavoro, al suo ex marito... Chissà come la prenderebbe Stefano.

Belen Rodriguez a Ballando con le stelle

Belen ha sempre amato la danza, spesso ha parlato delle sue passioni: il canto e il ballo. Ma nelle ultime settimane ha iniziato un vero e proprio allenamento. Durante la settimana pubblica di frequente le sue lezioni e secondo quanto riporta anche l'esperta di gossip, Deianira Marzano, Rodriguez si starebbe preparando "nella speranza che partecipi a Ballando con le stelle. Ma ha capito che per andare lì non devi saper ballare ma impararlo lì?".