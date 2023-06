Salvini e la scommessa con Berlusconi, sui social le foto di quel giorno: "Uomo unico"

Matteo Salvini ha annullato gli appuntamenti pubblici non appena saputo della notizia della morte di Silvio Berlusconi. "Mancherà, però abbiamo ancora tanto da fare. Mi ha detto, 'Mi raccomando, tante opere che ho cominciato io finitele voi'. Sicuramente sarà più difficile, perché riusciva a mettere d'accordo tutti, a tenere in sintonia tutti, ad avere un pensiero per tutti. Cercheremo umilmente di portare avanti almeno una piccola parte del suo enorme lavoro" sono state le parole che il vicepremier Matteo Salvini ha rilasciato al Tg1 sul leader di Forza Italia, alleato politico ma anche suo grande amico.

Del loro rapporto personale contraddistinto dal tifo per il Milan e da una frequentazione che li vedeva spesso a pranzo insieme, Salvini ha parlato nello speciale di Porta a Porta trasmesso ieri su Rai1. In collegamento con il programma di Bruno Vespa, il leader della Lega ha raccontato dei loro incontri e, in particolare, di un aneddoto che oggi è stato descritto anche in un post Instagram con foto annesse: una scommessa non meglio precisata tra lui e Berlusconi che lo indusse a tagliare la barba per la prima volta in dieci anni.

"Estate 2022. Era una scommessa tra me e lui: accadde quel che accadde e, arrivato a casa sua, mi fece trovare a tavola di fianco al piatto un completo con rasoio, salviette e schiuma da barba. “Me lo avevi promesso, adesso finalmente tagliatela quella barba”. L’unico che in 10 anni sia mai riuscito a farmi tagliare la barba, è stato proprio Silvio! Che comunque la settimana dopo, quando mi vide sbarbato, mi consigliò di farla ricrescere!" ha scritto a corredo delle tre immagini ricordo di quel momento: "Uomo unico, nel lavoro e nel sorriso. Lasci un grande vuoto Silvio, cercheremo di riempirlo con cose belle".