Bianca Guaccero ha un flirt con Gilles Rocca? La verità sui social

La notizia della fine della storia d'amore di Gilles Rocca e Miriam Galanti ha colto di sorpresa quanti credevano che le voci di una crisi fossero, anche stavolta, solo un falso allarme. "Dopo 14 anni d'amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita", ha comunicato sui social l'attore che ha spiegato di aver voluto lui stesso comunicare la sofferta decisione per evitare ulteriori chiacchiere sulla sua vita privata.

Qualche ora dopo, però, ecco arrivare una nuova indiscrezione: "Gilles Rocca e Bianca Guaccero stanno insieme in gran segreto" è stato detto a proposito dell'ex concorrente di Tale & Quale e la conduttrice di Rai2 che, single da tempo, ha comunque voluto mettere in chiaro la situazione smentendo categoricamente la notizia che citava il suo privato. "Allora ragazzi, sono qui per smentire l'ennesimo articolo che mi vede impegnata con l'ennesima persona soltanto perché abbiamo lavorato insieme durante Tale e Quale" ha fatto sapere su Instagram: "Prima c’è stato Pierpaolo Pretelli, ora c’è Gilles Rocca. Sono dei carissimi ragazzi ma io con questi gossip non c'entro nulla, quindi ci tengo a precisarlo. Invito alcuni dei cari amici giornalisti a rivolgere l’attenzione ad altri gossip più veritieri di questi. Grazie".

A riguardo, invece, Gilles Rocca ha preferito non dire nulla: d'altronde, la sua intenzione di vivere con grande riservatezza questo momento era stato palesato nel suo post.